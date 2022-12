Udala se s 18, osvojila 100.000 kn u showu, a nakon što je smršavjela 20 kilograma niže nove uspjehe

Pjevačica Ilma Karahmet (22) osvojila je regiju kada se 2013. kao 13-godišnja djevojčica pojavila u showu X-Factor, gdje je pjevala "Ima jedan svijet" od Stijena. Tada je ušla u finale, a 2018. godine pobijedila je u RTL-ovu showu ''Zvijezde'' i dobila novčanu nagradu od 100 tisuća kuna. Glazbom se nastavila baviti i nakon toga, nikada nije odustala od želje da uspije u tom svijetu.

Ilma za kraj godine publici donosi svoju najemotivniju pjesmu do sada. Odlučila je da ovu, za nju uspješnu godinu zaokruži i svoje obožavatelje obraduje s pjesmom za koju su mnogi rekli da će biti najveći Ilmin hit.

Pjesmu 'Ginem ponosno' pisao je autor s kojim je Ilma do sada najviše radila. Bane Opačić smatra Ilmu jednom od najperspektivnijih mladih pjevačica, a pored ove pjesme autor je i njenih velikih hitova 'Neko nije' i 'Nešto tvoje', dok aranžman potpisuje Marijo Pajić. Provjereni tim ne treba mijenjati te su i ovoga puta zajedno stvorili magiju. Ilma ističe da je od početka znala kako je ovo pjesma s kojom želi najaviti svoj prvi album, na kojem radi posljednje tri godine.

- Ponosna sam na našu dosadašnju suradnju i zaista sam sretna da svaki put uspijevamo pomaknuti granice koje smo prethodno sebi postavili. Danas je jako teško doći do kvalitetne i dobre pjesme, ali Bane je prava adresa za mene, jer su nam se energije poklopile. Svi mi koji se bavimo ovim poslom često dolazimo u situaciju da se pitamo što to snimiti i kakvu pjesmu odabrati. U svakom slučaju, obzirom da ne trčim za trendovima, želim graditi svoj stil po kojem me već mnogi prepoznaju. Pjesmom 'Ginem ponosno' najavljujem svoj album prvijenac i jedva čekam da u 2023. čujete što sam vam pripremila, kaže Ilma.

Inače, ova bosanskohercegovačka pjevačica početkom godine otkrila kako je smršavjela 20 kilograma. Kazala je da nije bila na striktnoj dijeti te da joj je trebalo puno vremena da skine kilograme. Više detalja o tome nije htjela podijeliti.

– Volim uživati u životu, ne volim se opterećivati nekim stvarima, muzika je nešto najljepše što radim, tako da to sam sebi stavila na prvo mjesto – rekla je. Ova 22-godišnjakinja udala se kad je imala samo 18 godina. Njen suprug Sedin Lakača, rekla nam je ranije, bio joj je tada najveća podrška.

– Moj suprug moja je najveća podrška i to ste mogli vidjeti i tijekom natjecanja. Među nama živi toliko emocija. Smatram da imam najdivniju osobu pokraj sebe i ponosna sam na to – rekla je.

