KOLEGE SE OPRAŠTAJU

Industrija zabave tuguje: Preminula zvijezda serije 'Emily u Parizu' nakon borbe sa zlokobnom bolešću

Foto: Profimedia
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
27.05.2026.
u 16:42

Francuski glumac Pierre Deny, poznat po ulozi u popularnoj Netflixovoj seriji, preminuo je u 69. godini

Svijet glume zatekla je tužna vijest o smrti francuskog glumca Pierrea Denyja, koji je preminuo u 69. godini, piše The Tab. Njegovu smrt u ponedjeljak potvrdile su njegove kćeri, koje su u priopćenju za javnost otkrile kako je glumac izgubio bitku s teškim oblikom amiotrofične lateralne skleroze (ALS). Riječ je o progresivnoj neurodegenerativnoj bolesti koja zahvaća živčane stanice u mozgu i leđnoj moždini, uzrokujući postepeni gubitak kontrole nad mišićima.

Publici diljem svijeta Deny je najpoznatiji po ulozi u trećoj i četvrtoj sezoni Netflixovog hita "Emily u Parizu", gdje je utjelovio Louisa de Léona, moćnog direktora modnog diva JVMA i oca Nicholasa de Leona, koji je bio u ljubavnoj vezi s Emilynom najboljom prijateljicom Mindy Chen.

Od cijenjenog glumca opraštaju se brojni kolege i suradnici dirljivim porukama na društvenim mrežama. Bugarsko-francuska pjevačica i glumica Sylvie Vartan, koja je s njim dijelila pozornicu, podijelila je emotivnu poruku na Instagramu. "S velikom tugom doznala sam za smrt Pierrea Denyja. Bio je velikodušan glumac te osjećajan i duhovit čovjek. Moje su misli u ovim bolnim trenucima uz njegovu obitelj", napisala je.

1/7

Posebno emotivnom porukom oprostila se i kolegica Luce Mouchel s kojom je sedam godina snimao popularnu francusku sapunicu "Demain nous appartient" ("Sutra pripada nama"), u kojoj je Deny ostvario zapaženu ulogu u više od 500 epizoda. "Sedam godina zajedničkog snimanja, putovanja vlakom i ručkova. Kratko desetljeće zajedničkog života koje nije smjelo završiti tako brzo i brutalno. Mislim na tebe, naš posljednji susret i tvoje blistave oči. Počivaj u miru", dio je njezine dirljive objave.

*dijelom uz pomoć AI
Ključne riječi
emily u parizu Pierre Deny ALS smrt glumac showbiz

