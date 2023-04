Oglasio se klub u kojem se dogodilo ubojstvo: 'Ništa se ni slično nije dogodilo tijekom svih godina'

Klub Ritz, koji se nalazi na Trešnjevci, mjesto je stravičnog ubojstva Tomislava Sablje (41). Naime, do pucnjave je došlo oko 4.45 sati jutros, a policija je do popodne obavljala očevid. Ubijen je nakon što je došlo do fizičkog sukoba više osoba, a upucao ga je redar.

Klub Ritz, inače poznati zagrebački klub, oglasio se u večernjim satima na svom Instagram profilu.

"Dragi i poštovani gosti, mnogi od vas su zajedno s nama dugo vremena. Neki od Vas i punih osam godina, na različitim adresama na kojima smo radili. Zato vas molimo za razumijevanje zbog nemilog događaja o kojem ste sigurno već doznali iz medija, a koji se dogodio prošle noći u našem i Vašem klubu. Jedan je čovjek, nažalost, završio svoj život. Zbog svega toga, večeras nećemo raditi, a naše se aktivnosti nastavljaju već sljedeći vikend, u petak 28. travnja 2023.

Molimo vas da ostanemo vjerni jedni drugima u ovom za nas iznimno teškom trenutku, jer ništa se ni slično nije dogodilo tijekom svih godina našeg uspješnog poslovanja i druženja s vama.

Našli smo se u situaciji koja nam je nova i nepoznata, ali sigurni smo da već idući tjedan dolaze novi petak i subota navečer kada se nastavljamo družiti s Vama kao i svih ovih godina", napisali su iz Ritza.

Podsjetimo, danas nam se javio i suvlasnik kluba, poznati influencer Sandi Pego.

- U ovom trenutku možemo samo izraziti žaljenje zbog nemilog incidenta koji se noćas dogodio. Policija utvrđuje činjenice i okolnosti, u čemu surađujemo s njima. Kada bude spremna očekujemo službenu komunikaciju policije - kazao je za Sandi Pego za Večernji list.

Iako se radi o klubu "Ritz", neki su možda pomislili na klub "Mint", koji se također nalazi na Trešnjevci. Odlučili su se o svemu oglasiti na Facebooku i raščistiti sve.

"Poštovani,

Želimo Vas obavijestiti da ubojstvo koje se dogodilo u jednom klubu na Trešnjevci nije Mint. Želimo naglasiti da u našem klubu Mint nije bilo nikakvih incidenata i naši su gosti nakon ugodne zabave zadovoljni napustili klub. Strogo se pridržavamo svih zakona i propisa, te smo posvećeni osiguravanju sigurnog i ugodnog okruženja za sve naše posjetitelje. S obzirom da se nemili događaj nije dogodio u našem klubu, pozivamo sve medije i javnost da provjere svoje izvore prije nego što objave bilo kakve informacije koje mogu štetiti ugledu našeg kluba.

S poštovanjem, Klub Mint", objavili su.

