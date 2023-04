Favorit za pobjedu na Euroviziji reagirao na 'Mamu ŠČ!': 'Da sam ja ovo pokušao, ne bi mi dopustili'

Ovogodišnja Eurovizija održat će se u Liverpoolu nakon što je Ukrajina odnijela pobjedu prošle godine, no odlučeno je da će se natjecanje prebaciti u Veliku Britaniju jer u Ukrajini zbog rata nije sigurno. Trenutni favoriti su Švedska i Loreen, koja je inače pobjedila 2012. godine s pjesmom "Euphoria", a ove godine pjevat će "Tattoo". No, odmah nakon nje nalazi se Finac Käärijä s pjesmom "Cha cha cha". Hrvatsku će predstavljati riječki bend Let 3 s pjesmom "Mama ŠČ!" koja je oduševila mnoge ljubitelje natjecanja u svijetu, a Käärijä je sada i pogledao naš spot za pjesmu i reagirao na njega na svom Youtube kanalu.

Točnije, Finac je pogledao dosta zemalja i reagirao na njihove pjesme koje šalju u Liverpool, a Hrvatska je jedna od njih.

"Uvijek sam htio posjetiti Hrvatsku", odmah je rekao Käärijä i pustio pjesmu. Svidjela mu se glazba na početku.

"Sad idemo negdje.. Morao sam doživjeti 30. godinu da ovo vidim. Jedan od njih leti na raketi", kazao je Finac i završavao tekst pjesme čime je naslutio da zna stihove.

"Hrvatska je spremna ove godine. O, moj Bože. Što se događa? Da sam ja ovo pokušao napraviti, ne bi mi dopustili", rekao je dok je pozorno gledao spot.

"Ne znam što sam upravo vidio. Ništa nije imalo smisla. Suludo", dodao je i nastavio s drugim zemljama. Kääriji se, kako se čini, hrvatska pjesma svidjela.

Ako Käärijä pobijedi na ovogodišnjem Eurosongu, bit će to prvi put da je pjesma na finskom jeziku pobijedila na ovom natjecanju.

Inače, Let 3 gostovao je ovaj petak i u Večernjem podcastu gdje nam je pričao sve o nadolazećem nastupu i putu u Liverpool.

- ŠČ je postao pokret, nevjerojatno je kakvu su na podršku ljudi dali. Stranci snimaju obradu pjesme, ljudi masovno nose naše majice. Moram priznati da je to sve prevazišlo naša očekivanja - kazao je Prlja.

- Evo nedavno mi je jedan prijatelj bio u Poljskoj i kad se vratio kaže da su mu tamo svi govorili ŠČ, da znaju pjesmu. Kod njih se to najbolje uhvatilo jer imaju najviše riječi na ŠČ - kaže Mrle.

Mrle je rekao kako je konkurencija u njihovom polufinalu puno veća nego u drugom.

- Stavili su nas među najveće favorite. Uz nas su tu i Srbija, ali i svi Skandinavci - Norveška, Finska i Švedska, koja je prvi favorit natjecanja. Bit će jako teško ući u finale. naravno da nam je drago da su nas ljudi odabrali i da ćemo se potruditi, premda ja ne volim natjecanja u glazbi. Da smo u drugom polufinalu mislim da bi tamo bili prvi, a ovako ćemo se morati dobro potruditi da uđemo među 10 - ističe Mrle.

Let 3 u Liverpool putuje na zlatnom traktoru teleportacijom. Polazak je 24. travnja s kastavske Crekvine, a po planu puta trebali bi stati i u Ukrajini, točnije Mariupolju i Kijevu.

U Liverpool dolaze krajem mjeseca i tamo ih očekuje dosta zbivanja, ali i još dva mini nastupa. Vesele se odlasku u mitski grad. Nakon povratka prvi koncert imat će u Beogradu, a nakon toga slijede nastupi u Ljubljani, Baški, Čapljini i nizu drugih mjesta.

VIDEO Mrle i Prlja iz Let 3 prije odlaska u Liverpool otkrivaju sve detalje nastupa na Euroviziji