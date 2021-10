Oglasila se i obitelj Brucea Leeja koja je proživjela takvu tragediju: 'Nitko ne bi smio biti ubijen na filmskom setu'

Nakon šokantne vijesti da je glumac Alec Baldwin (63) na setu tijekom snimanja filma 'Rust' usmrtio snimateljicu te ranio redatelja rekvizitom pištolja, društvene mreže, kao i filmski svijet, ne staju s reakcijama. Jedna od njih je i reakcija obitelji Brandona Leeja, glumca koji je tako poginuo na setu 1993. godine. Obitelj Lee uputila je riječi podrške. „Naše misli su uz obitelji poginule Halyne Hutchins (42) i ranjenog Joela Souze (48), ali i svih uključenih u incident. Nitko ne bi smio biti ubijen na filmskom setu s pištoljem“, objava je na službenom Twitter profilu pokojnog glumca kojim upravlja njegova sestra Sharon.

Our hearts go out to the family of Halyna Hutchins and to Joel Souza and all involved in the incident on “Rust”. No one should ever be killed by a gun on a film set. Period. 💔