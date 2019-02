Odbili su je Danijel i Lojzek, ali ona ne odustaje: ‘Sada se nadam se pravoj ljubavi'

Deseta, jubilarna sezona emisije “Ljubav je na selu” iznjedrila je brojne zanimljive kandidate, ali i jedno već poznato lice. Rebecca Schauer ljubiteljima popularnog RTL-ova showa zasigurno nije promakla s obzirom na to da joj je ovo već treće sudjelovanje u showu.

Prije dvije godine ljubav je pokušala pronaći na imanju Danijela Koprivnjaka, no to joj nije pošlo za rukom. Baš kao ni godinu poslije kada je bila jedna od odabranica farmera Alojza Kanceljaka Lojzeka.

Treću sreću ova 25-godišnja Zagrepčanka sada traži na imanju Dragana Ljiljaka u Velikom Obljaju. – Trenutačno nemam nikakva očekivanja od showa jer sam protekla dva puta bila razočarana, ali znate kako se kaže, nada umire posljednja – optimistično će Rebecca.

Deset godina razlike

Dragan ju je privukao na prvu pa nije dugo razmišljala kome će poslati svoje pismo. – Dok ga nisam upoznala, intrigirao me stavom, izgledom i karakterom, a pri upoznavanju mišljenje mi se promijenilo. Nije mi se istaknuo među ostalim kandidatima, ali činio mi se najsimpatičnijim – ističe 25-godišnjakinja. Unatoč tome što je Koprivnjak od nje stariji čak deset godina, Rebecca razliku u godinama ne vidi kao prepreku. – Ljubav ne poznaje godine. Ovo je prvi stariji muškarac koji mi je zapeo za oko tako da je teško reći je li razlika u godinama teret. Svakako mislim da to ne bi trebala biti dok god postoji razumijevanje među nama – odgovara Rebecca.

Foto: RTL

No tko god osvojio njezino srce, mora biti svjestan da u njemu najveće mjesto zauzima njezin sedmogodišnji sin. Već s 18 godina postala je majka nakon čega joj se život iz temelja promijenio. Preko noći je odrasla, a izlaske s vršnjacima zamijenila je mijenjanjem pelena i brigom o sinčiću. – Majčinstvo me jako promijenilo jer, kad postaneš majka, sve se mijenja, a najviše prioriteti – ističe ova samohrana majka. U početku je smatrala da bi joj dijete moglo biti otežavajuća okolnost pri upoznavanju novih partnera, no Dragan je otklonio sve njezine sumnje. U jednom razgovoru poželio ju je bolje upoznati i jasno je istaknuo da mu dijete nije problem. Dapače, kad su djeca u pitanju, htio bi imati, kako u šali kaže, cijelu nogometnu momčad.

Preljub ne bi oprostila

– Sada nisam spremna za drugo dijete, ali vrijeme će pokazati svoje kad se bolje upoznamo. Ne isključujem tu mogućnost – kaže Rebecca, kojoj u brizi o sinu pomaže cijela obitelj. Inače, ova simpatična Zagrepčanka bavi se njegovanjem starijih i nemoćnih osoba, a u slobodno vrijeme volontira na farmi konja. Sa životinjama se odlično snalazi, no na pitanje bi li zbog ljubavi mogla napustiti grad i preseliti se na selo, odgovara: – Ja sam gradska cura i jako sam vezana uz svoju obitelj pa bih morala dobro razmisliti. A kada je u pitanju preljub, tu razmišljanja nema. Muškarcu nikako ne bi mogla oprostiti prijevaru koju je, priznaje, i sama osjetila na svojoj koži.

U showu se najbolje slaže s Majom, Ružom i Monikom, a u dobrim odnosima ostala je i s bivšim kandidatima. – Ostala sam u prijateljskom odnosu s prijašnjim farmerima, Alojzom i Danijelom. Što se Alojza tiče, češće se čujem s njegovom suprugom Monikom. Jedna drugoj često šaljemo slike djece – kaže Schauer, koja je vrlo skromna kad je riječ o željama za budućnost. – Vidim se s obitelji u mirnom okruženju i prirodi izvan urbanog života – zaključuje Rebecca. Možda to mirno okruženje bude upravo Draganovo selo koje bi joj, osim spokoja, moglo donijeti i toliko željenu novu ljubav.

