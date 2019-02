Posjetili smo Jovana Karapandžu! Evo kako živi kad se ugase kamere

Jedna mala prijateljska šala u svega nekoliko mjeseci prerasla je u nešto iznimno ozbiljno o čemu govori cijela Hrvatska. Tako bi se otprilike mogla opisati priča Jovana Karapandže (32) koji je bio sudionik RTL-ova showa Ljubav je na selu.

– Ušao sam u cijelu tu priču jer me je prijatelj iz Vinkovaca Karlo Ereš prijavio za sudjelovanje u showu Ljubav je na selu. U početku me je to sve malo iznenadilo ali vrlo brzo sam to prihvatio kao nekakvo novo iskustvo, ali i kao mogućnost da steknem neka nova znanja, upoznam nove ljude. Danas, s malim odmakom, mogu reći kako sam prezadovoljan svime što sam doživio.

Uživa u životu

Drago mi je što sam ušao u cijelu tu priču i kada bih imao priliku ponoviti to, mislim da ništa ne bih mijenjao, rekao nam je Karapandža s kojim smo razgovarali na njegovu OPG-u u selu Antinska Mlaka koje se nalazi u blizini Vinkovaca. Njegovi roditelji u početku baš i nisu bili skloni toj ideji, ali budući da je sin ustrajao ni oni nisu imali izbora.

Ubrzo se i njima sve to svidjelo i prihvatili su ne samo djevojke, nego i snimatelje i sve druge iz produkcije. Jovan i dalje živi svoj uobičajeni život. Radno odijelo i gumene čizme njegova su svakodnevica. Gledali smo ga dok hrani svinje, ovce, kokoši, šeće kobilu… To je njegov život i u tome beskrajno uživa. Kaže bez ikakvoga uvijanja kako nikada ne bi otišao iz svoga sela i da ga ne bi mijenjao „ni za 100 Amerika“. A koliko posla ima, govori i činjenica da su na njegovu OPG-u 43 krave, 40 goveda, 130 ovaca i jaganjaca, 100-tinjak svinja, 3 kobile. Tu su i brojne kokoši kao i 5 hrvatskih ovčara i 3 jazavčara. Uz sve ima i 39 hektara zemlje koju obrađuje, a najvećim je dijelom u vlasništvu obitelji te nešto malo državne zemlje jer nije mogao dobiti više.

Karapandža je široj javnosti postao poznatiji kada se pojavila ptičja gripa prije nekoliko godina. U studenom 2017. godine Večernji list pisao je i o njegovoj kujici Maloj koja je dojila dva praseta što su kasnije prenijeli brojni mediji. Obitelj Karapandža u vlasništvu je i kuće u Vukovaru gdje se nalazi Socijalna samoposluga. Sa svime tim upoznale su se i djevojke koje su bile na njegovu imanju - Marija, Viktorija i Sanja. I one su imale prilike da vide kako se živi u selu i kako se radi.

– Djevojke su bile super. Svidjelo im se ovdje iako nisu sve sa sela. Imale su priliku vidjeti koje su sve ljepote sela i što sve selo može nekome pružiti. Bile su mi jako zanimljive i dosta smo se dobro slagali i družili.

Zadovoljne su i one i sigurno se nisu naljutile ni one koje su izbačene – kaže Karapandža..

Njegovih pet minuta

Prihvatile su i mještane sela pa su se tako kada je umrla susjeda koja je dosta pomagala tijekom snimanja javile i izrazile sućut. – Kada sam ulazio u show, ljudi iz RTL-a su mi rekli kako će mi sve to promijeniti život u cijelosti. Iskreno, i nisam baš vjerovao u to, ali vidim da su bili u pravu. Ljudi mi prilaze, prepoznaju me, pitaju me što je i kako bilo, traže da se slikaju… Sve to me pomalo iznenađuje, ali mi ne smeta. Svjestan sam kako je to mojih 5 minuta i da će oni brzo proći, kaže kroz smijeh Karapandža. Drago mu je i što se saznalo za Antinsku Mlaku. Naime, riječ je o malome selu u kjemu trenutačno živi svega 50-ak ljudi. Većinom su to stariji ljudi. U selu ne samo da nema škole nego nema ni crkve, prodavaonice, kafića…

Za sve se mora do obližnjih Tordinaca ili Antina ili pak do Vinkovaca ili Vukovara.

– Unatoč svemu tome, ja na selu uživam. Vlasnik sam OPG-a već 13 godina otkako ga je na mene prepisala baka Dragica koja je preminula prije tri godine. Ona mi je bila velika podrška i potpora i mogu reći kako puno nedostaje, ističe Karapandža. Govoreći o Jovanu njegov rođak Vedran Šajnović (40) kaže kako ga poznaje više od 20 godina i da je on odmalena volio životinje i bio ljubitelj sela.

– Nisam bio ovdje dok je trajalo snimanje, ali sam poslije gledao na televiziji. Iznenadile su me neke stvari, ali ako je on zadovoljan i sretan onda super. Kako bilo, zbog toga snimanja čulo se za selo koje je postalo poznato širom Hrvatske, kaže Šajnović. Unatoč velikom interesu, svakodnevni život na selu ne dozvoljava previše slobodnoga vremena.

Odmah poslije našeg posjeta Jovan se vratio svojim životinjama i obvezama na OPG-u uz pozdrav svim djevojkama koje su bile na njegovu imanju…

Pogledajte video: Kandidati 10. Sezone swhowa ‘Ljubav je na selu’