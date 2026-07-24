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POKAZALA JE OZLJEDE

Rusku influencericu sekunde su dijelile od tragedije: Prijenosni punjač zapalio joj je kosu i leđa

Foto: Instagram
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
24.07.2026.
u 23:00
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Hitne službe brzo su stigle na mjesto događaja, a influencerici Anni Otavini su dijagnosticirane opekline drugog stupnja koje su zahvatile 30 posto tijela

Ruska influencerica Anna Otavina (24) čvrsto je spavala u svom luksuznom stanu u moskovskom penthouseu kada je izbio požar. Anna je otkrila kako je za dlaku izbjegla veliku tragediju nakon što je prijenosni punjač zapalio njezinu kosu i opekao joj leđa. Otavina je zabrinutim pratiteljima na društvenim mrežama ispričala: „Požar je izbio u djeliću sekunde. Na krevetu sam ostavila prijenosni punjač kojim sam punila mobitel. Mislim da je upravo to uzrokovalo požar jer se pregrijao u dodiru s krevetom. Ležala sam leđima okrenuta prema prijenosnom punjaču, a kosa mi je bila raspuštena. Kada sam skočila iz kreveta, užarena kosa pala mi je na leđa“, nastavila je Otavina. Nakon što je ugasila kosu, shvatila je da su joj jastuk i deka još bili u plamenu. „A kada sam skočila iz kreveta, zapaljeni prijenosni punjač pao je na pod“, rekla je. Time se, međutim, zapalio i tepih. Otavina je brzo prekrila prijenosni punjač kako bi zaustavila gorenje, a potom je ugasila i ostale požare.

Tek nakon toga uspjela je opečena leđa staviti pod hladnu vodu kako bi ublažila bol. Hitne službe brzo su stigle na mjesto događaja, a influencerici su dijagnosticirane opekline drugog stupnja koje su zahvatile 30 posto tijela. „Situacija je neugodna, ali zaključak je vrlo jednostavan. Ne ostavljajte prijenosne punjače bez nadzora, osobito preko noći. Nemojte ih ostavljati da se pune. Sada sve isključujem iz struje i ništa ne ostavljam bez nadzora. Više neću koristiti prijenosne punjače.“, rekla je. Otavina tvrdi da joj je neispravan prijenosni punjač poklonio bivši partner, no kaže da se ne može sjetiti kojeg je proizvođača bio. Na internetu se proslavila kao vidovnjakinja, a svoje savjete pružala je za više od 3000 klijenata. Među područjima njezina „stručnog djelovanja“ su iscjeljivanje energijom, „ženska moć“, pronalazak „pristojnog muškarca“ te savjeti o tome kako „privući novac“.

FOTO Ovako se kroz godine mijenjala poznata HRT-ovka koja s Prisavlja odlazi nakon gotovo 20 godina
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Ključne riječi
Ana Otavina showbiz eksplozija punjači za mobitel influencerica

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