'Upropastila si mi život': Jedna od najpoznatijih loto djevojaka bivše Jugoslavije zbog ovoga je morala na policiju

Suzana Mančić, legendarna televizijska voditeljica i jedna od najpoznatijih loto djevojaka bivše Jugoslavije, i dalje plijeni pažnju svojom nevjerojatnom energijom i izgledom, ostajući jedna od najatraktivnijih dama na javnoj sceni čak i u zrelim godinama. Ipak, popularnost nosi i mračnu stranu, pa je voditeljica nedavno priznala kako je zbog uznemirujućih poruka bila prisiljena potražiti pomoć Odjela za visoko-tehnološki kriminal.

Kako sama ističe, tanka je linija između simpatičnog udvaranja i otvorenog uznemiravanja, a ta se granica danas prečesto prelazi. "Danas se sve to ulijetanje preselilo na društvene mreže, što je meni krajnje bezveze. Tako ulijeću svakome, pa, naravno, i meni. I dok je sve u granicama pristojnosti, u redu je, ali čim netko prijeđe granicu - blokiram i doviđenja. Nažalost, ima mnogo bezobraznih muškaraca" iskrena je Suzana.

Voditeljica je pojasnila da situacije nisu uvijek bile bezazlene, zbog čega se u više navrata obraćala nadležnim institucijama. Istaknula je kako je pomoć Odjela za visoko-tehnološki kriminal potražila nekoliko puta, prvenstveno zbog pojedinaca koji bi joj se nametnuli, izazivajući u njoj stvaran osjećaj ugroženosti. U takvim bi situacijama odlazila nadležnima, predala im svoj mobilni uređaj na uvid te im prepustila da detaljnom istragom pronađu počinitelje.

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Ono što je najviše zabrinjava su poruke koje ne prestaju i koje s vremenom prerastaju u izravne prijetnje ili pokušaje emotivne manipulacije. "Glupo je i citirati, ali stizale su poruke poput: 'Upropastila si mi život', 'Ubit ću se zbog tebe'... Kada takve poruke ne prestaju, kada se ponavljaju i imaju kontinuitet, onda to zaista zabrine" zaključila je Suzana Mančić za srpske medije.