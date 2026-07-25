Zvijezda realityja pala s 28. kata: Prijateljima poslao poruku 'Dolazim' pa se čuo stravičan tresak

Smrt izraelsko-američkog poduzetnika i reality zvijezde Yakira Levija (45) u Miamiju obavijena je velom tajne. Levi je pronađen mrtav nakon pada s 28. kata luksuznog resorta Acqualina u Sunny Isles Beachu, samo nekoliko sekundi nakon što je prijateljima koji su ga čekali ispred zgrade da zajedno izađu u provod poslao poruku: "Dolazim." Ubrzo nakon poruke začuo se snažan tresak, a Levi, suprug i otac troje djece u dobi od četiri, deset i dvanaest godina, na mjestu je proglašen mrtvim.

Istražitelji Ureda za umorstva okruga Miami-Dade ogradili su mjesto događaja i započeli istragu, a slučaj su službeno klasificirali kao "nerazjašnjenu smrt". U hotelskoj sobi pronašli su Levijev mobitel i torbu, ključne dokaze koji bi mogli rasvijetliti posljednje trenutke njegova života. Ipak, u policijskom izvješću do kojeg su došli američki mediji, incident je opisan kao "samoubojstvo s ozljedama", zaključak koji Levijeva shrvana obitelj i prijatelji kategorički odbacuju. Misterij dodatno produbljuje činjenica da je Levi u trenutku pada bio sam u sobi, a policija je izvijestila kako zasad ne sumnjaju na zločin. Njegovo tijelo pronađeno je na terasi petog kata, a pored njega su ležali slomljeni sat, zlatni lančić i putovnica.

FOTO Slavni glazbenik nastupio u pulskoj Areni! Mobyju je ovo prvi nastup u Hrvatskoj, evo kako je bilo

"Svi smo se trebali naći i izaći van. Ovo jednostavno nema nikakvog smisla", izjavio je za Daily Mail njegov bliski prijatelj Eran Hersh. "Nemoguće mi je i pomisliti da je počinio samoubojstvo. Dan prije je bio na brodu, pušio cigaru i provodio se kao nikad u životu." Levijeva sestra Lemor bila je još izravnija u razgovoru za izraelske medije: "Sa sigurnošću mogu reći da Yakir nije skočio. Ne bi to učinio svojoj djeci. Želim vidjeti sve snimke s kamera, želim da sve istraže. Možda mu je netko nešto učinio, ne znam. Možda mu je netko ušao u sobu." Tugu nije krila ni njegova supruga Meital Gershoni Levi, koja je u vrijeme tragedije s djecom bila na odmoru u Izraelu. "Gdje si, Yakire? Gdje si? Molim te, vrati mi se", napisala je u potresnoj objavi. "Obećao si mi da smo ti i ja u ovome do samog kraja!"

Ovakva reakcija najbližih ne čudi s obzirom na to da je Yakir Levi bio utjelovljenje američkog sna. Odrastao je kao siroče u izraelskom gradu Ramli, a otac mu je poginuo u Prvom libanonskom ratu dok je bio dječak. Nakon služenja u specijalnim postrojbama izraelske vojske, s tek 300 dolara u džepu emigrirao je u Sjedinjene Države. Svojim trudom i upornošću izgradio je višemilijunsko poslovno carstvo, tvrtku "770 Water Damage Restoration" specijaliziranu za obnovu nekretnina oštećenih u prirodnim katastrofama. Njegova nevjerojatna životna priča "od trnja do zvijezda" donijela mu je i slavu, postavši jedna od glavnih zvijezda izraelskog reality showa "Amerikanci", koji je pratio uspješne izraelske iseljenike u Los Angelesu. Prijatelji su ga opisivali kao čovjeka "punog života", filantropa koji je često zapošljavao ljude koji su pokušavali ponovno izgraditi svoje živote.

Detalji iz policijskog izvješća unose dodatni nemir u cijeli slučaj. U dokumentu stoji kako je jedan svjedok s druge strane ulice "vidio skok preminulog". Kada su policajci ušli u Levijevu sobu broj 2804A, zatekli su uznemirujući prizor. "Krv i razbijeno staklo bili su vidljivi po cijeloj sobi, sve do balkona", navodi se u izvješću, što otvara mogućnost da se u sobi prije pada odvijala borba ili nekakav incident. Ovi detalji u potpunoj su suprotnosti sa slikom čovjeka koji je, prema riječima njegovih najbližih, imao velike planove za budućnost. Samo noć prije smrti, Levi je označen na grupnoj fotografiji na Instagramu uz zloslutan opis: "Noći kojih se nećemo sjećati s ljudima koje nećemo zaboraviti." No, njegovi dugoročni planovi nisu upućivali na tragičan kraj. Njegova sestra otkrila je da je obitelj planirala trajno preseljenje natrag u Izrael.

Levi je samo tjedan dana prije smrti boravio u domovini kako bi upisao djecu u školu. Prijatelj Eran Hersh ispričao je da su se čuli nekoliko dana prije tragedije, kada mu je Levi poslao poruku: "Uvijek dobro, brate. Puno dobrih stvari se događa." Zbog svega toga, njegova smrt ostaje obavijena velom tajne. Dok policija i medicinski vještaci okruga Miami-Dade provode obdukciju kako bi utvrdili točan uzrok smrti, obitelj i prijatelji čekaju odgovore, uvjereni da istina o posljednjim trenucima Yakira Levija tek treba izaći na vidjelo. Uprava hotela Acqualina izrazila je sućut obitelji i poručila da u potpunosti surađuje s istražiteljima.