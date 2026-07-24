FOTO Odlična atmsofera na otvaranju devetog Thrill Blues Festivala u Trilju
Deveto izdanje Thrill Blues Festivala u Trilju otvoreno je u večeras u Gradskom parku pod motom "Moć zrelosti i snaga mladosti" – a upravo je "moć zrelosti" bila okosnica prve festivalske večeri, koju je obilježio nastup američkog blues i soul glazbenika Roberta Finleyja.
Festivalski program tradicionalno nije počeo na glavnoj pozornici, već u Gradskom kinu, gdje je najmlađima namijenjena radionica "Blues za djecu" kroz igru i glazbu približila povijest, ritmove i instrumente bluesa.
Program se nastavio kroz Thrill Blues School – edukativni segment festivala u kojem polaznici uče od vrhunskih glazbenika. Radionice o bas gitari i bubnjevima vodili su Tomi i Miha, dok je cijenjeni gitarist Igor Leonardi polaznicima prenio znanje o blues improvizaciji i gitarističkom izrazu.
S večernjim satima program se preselio u triljski Gradski park. Festival je, prema tradiciji, otvorio sinjski bend D'Bluz, nakon čega je nastupio Thrill Blues School Band – sastav sastavljen od mentora i polaznika radionica, simbol prijenosa znanja koji čini srž festivala.
Glavno ime petka bio je Robert Finley, američki bluesman koji je karijeru ozbiljnije gradio tek u svojim šezdesetima, nakon što je zbog glaukoma gotovo posve izgubio vid. Širu je popularnost stekao nastupom u polufinalu America's Got Talent, a na njega je obratio pažnju Dan Auerbach (The Black Keys), s kojim od tada surađuje diskografski i koji ga smatra jednim od najboljih suvremenih soul vokala.