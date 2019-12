Obrušio se na slavnu pjevačicu zbog debljine, a ona mu brutalno uzvratila

Slavna američka pjevačica Lizzo ovih se dana susrela s opakim kritikama na svoj račun. I to zbog svog punašnog izgleda. Naime, jedan se korisnik Twittera u podužem postu obrušio na repericu zbog viška kilograma optuživši ju da je popularna samo zbog toga što u 'Americi vlada epidemija debljine'.

- Umjesto da ljude ohrabrujemo da budu bolji, mi im lažemo i govorimo da su dobri takvi kakvi jesu. Nažalost, mnogi od tih ljudi u konačnici umiru od dijabetesa i srčani bolesti - napisao je tviteraš, a nije trebalo dugo da se na njegovu prozivku osvrne i 31-godišnja Lizzo.

Foto: Press Association/PIXSELL

- Ja sam popularna je pišem dobre pjesme koje izvodim s puno energije na koncertima koji traju sat i pol, a ispunjeni su ljubavlju. Jedina osoba koja treba biti bolja si ti. Drži moje ime podalje od svojih usta i pogledaj u ogledalo prije nego što kreneš s napadanjem mene. Evo ti pozornosti koju si tražio - uzvratila je glazbenica koja je ove godine nominirana za Grammy u kategoriji novi glazbenik godine.

Inače, Lizzo je postala prava glazbena senzacija nakon nastupa na dodjeli nagrada televizije BET u lipnju.

Punašna reperica tada je pokazala fenomenalnu kondiciju, ali osim slaganja rima pokazala je i da briljantno svira flautu. Upravo zahvaljujući njoj i pjesmi “Truth Hurts” mladi Amerikanci toliko su poludjeli za ovim klasičnim instrumentom da je prošlog tjedna The Flute Centre, najveći specijalizirani dućan za prodaju flauta u Americi, objavio kako je kod njih potražnja za ovim instrumentom porasla za čak 30 posto. Kako pišu američki mediji, polaznici glazbenih škola toliko su zaluđeni s Lizzo da su od učitelja tražili da osim klasičnih djela u nastavu uvedu i pop-pjesme, a sve više ih na koncertima svira i “Truth Hurts”. Lizzo je rođena kao Melissa Vivianne Jefferson 1988. u Detroitu. Već s 14 godina osnovala je svoju prvu hip-hop grupu, no na Sveučilištu u Houstonu studirala je flautu. Prije šest godina izdala je prvi album “Lizzobangers”, i već tada su je u američkim medijima opisali kao buduću zvijezdu.

No, poznata je postala 2016. kada je vodila jednu glazbenu emisiju na MTV-ju. Zanimljivo je da je pjesma “Truth Hurts” izašla 2017. godine, no pravi je hit postala tek ovog ljeta, nakon što se pojavila u jednoj glazbenoj aplikaciji, i nakon njezina nastupa na BET nagradama. Na Instagramu je prati gotovo šest milijuna ljudi, a svoj račun na ovoj društvenoj mreži ima i flauta koju je nazvala Sasha. Na tom računu, Lizzo objavljuje samo kompozicije za flautu. Njezini fanovi mnoge su poznate osobe – od Rihanne do Hilary Clinton. Kada su je pitali za njezino seksualno opredjeljenje, Lizzo je kazala kako se “ne ograničava samo na jednu stvar”. – Zato i LGBT zastava ima dugine boje. Ja vam nisam za crno i bijelo, nego za cijeli spektar boja – izjavila je pjevačica čiji se fanovi zovu Lizzbians. A da je posebno cijenjena u LGBT zajednici, govori i podatak da je ove godine proglašena za jednu od 50 najvećih promicatelja za prava LGBT osoba.

Foto: Instagram

No, najvažnije je da je Lizzo trenutačno najpopularnija reperica na planetu. Naime, “Truth Hurts” je i ovog tjedna na prvom mjestu američke top-liste singlova, ukupno sedmi tjedan. Time je izjednačila rekord Iggy Azalee, koja je sa singlom “Fancy” također bila sedam tjedan na prvom mjestu, a to dosad nije uspjelo niti jednoj reperici.