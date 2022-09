Obožavateljice neugodno iznenađene promjenom imidža slavnog zavodnika: 'Što je ovo? Neprepoznatljiv je!'

Holivudskog glumca Patricka Dempseyja (56) Hrvati najviše pamte po ulozi liječnika, neurokirurga Dereka Shepherda iz serije 'Uvod u anatomiju', a nazivalo ga se i 'McDreamy' zbog njegovog neodoljivog izgleda. A kako i u seriji, tako i u stvarnom životu. Glumac je mamio poglede žena diljem svijeta, čak i nakon ulaska u 50-te.

No, posljednja promjena imidža pomalo je iznenadila njegove obožavateljice, i to ne sasvim na ugodan način. Naime, na dodjeli nagrada Disney Legends 2022. glumac je stigao potpuno izblajhane kose zbog kojeg su ga jedva prepoznale.

"Je li dobio ulogu u House od Dragon?", "Izgleda kao Ken", "Treba mi minuta da ovo probavim", "Što je ovo?", "Neprepoznatljiv je", pisale su iznenađene obožavateljice.

Glumac je inače poznat po svojoj dužoj, lagano kovrčavoj kosi prošaranoj sijedama, a toga je svjestan i on sam.

"Nažalost, ili na sreću, poznat sam po svojoj kosi. Ovo je doista naljutilo mnoge ljude. Ne znaju kako to prihvatiti. Ili me vole ili me mrze", komentirao je za časopis Variety negativne komentare.

#GreysAnatomy star Patrick Dempsey on people's reactions to his blonde hair: "Either they love it or they hate it." https://t.co/IWlhMV4cD4 #D23Expo pic.twitter.com/xtbFk2lDe7