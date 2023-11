Obožavatelji 'Prijatelja' nisu znali da je Perry odbio snimiti ovu scenu: To bi promijenilo tijek serije

Neki nepoznati detalji o seriji "Prijatelji" isplivali su na površinu nakon smrti glumca Matthewa Perryja, pa je tako američkim medijima glumica Lisa Cash otkrila kako je u petoj sezoni serije u jednoj epizodi trebala glumiti ženu s kojom Perryjev lik Chandler prevari Monicu Geller (Courteney Cox). Glumica Lisa Cash, koja se trebala pojaviti u epizodi koja je bila naslovljena "The One in Vegas: Part 1", otkrila je da je izvorno bila dio priče u kojoj je lik Matthewa Perryja prevari Monicu Geller, ali scenarij je na kraju promijenjen na zahtjev Perryja.

- Uglavnom, bila je scena u kojoj se Chandler i Monica svađaju u Las Vegasu... Chandler odlazi u hotelsku sobu, naručuje poslugu u sobu i ja mu donosim naručeno u sobu, malo razgovaramo. smijemo se i na kraju završimo zajedno i tako Chandler prevari Monicu - ispričala je glumica Lisa Cash kako je bio napisan u originalu scenarij za tu epizodu. Lisa i Matthew su u nekoliko navrata vježbali tu scenu i sve je bilo spremno da je snime uživo pred publikom. No, tada je došlo do obrata jer je Matthew tražio da se scenarij promijeni i da se izbaci dio o prevari.

- Rečeno mi je da je Perry otišao do scenarista i rekao da mu publika nikad neće oprostiti što je prevario Monicu, što je vjerojatno bio u pravu. To bi sigurno promijenilo tijek serije i njegov karakter - rekla je Cash koja je kasnije u seriji umjesto hotelske radnice odglumila stjuardesu. Prisjetila se i kako je Matthew Perry bio odličan suradnik te je s guštom snimala s njim.

- Bila sam nova u glumačkom svijetu i tek sam počela raditi i sve je to bilo zastrašujuće za mene, ali moram priznati kako je s Perryjem bilo zbilja ugodno raditi i olakšao mi je to snimanje - ispričala je i dodala: - Bio je stvarno simpatičan i gostoljubiv i jednostavno je učinio da se osjećam opušteno, i bilo je jako zabavno snimiti scenu s njim.

Podsjetimo, Matthew Perry je pronađen mrtav u svojoj kući u Los Angelesu 28. listopada u dobi od 54 godine. Nakon njegove smrti, njegovi kolege iz serije Prijatelji - Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Lisa Kudrow i Matt LeBlanc ovom su se porukom oprostili od svog kolege: "Svi smo tako potpuno shrvani gubitkom Matthewa. Bili smo više nego samo glumački kolege. Mi smo obitelj. Imamo toliko toga za reći, ali sada ćemo odvojiti trenutak da tugujemo zbog obog velikog gubitka."