Sjećate se Jasne Nanut? Vodila je kontroverzni show i onda se nakon 15 godina povukla s ekrana

Ime bivše voditeljice Jasne Nanut nekada smo gledali u odjavnim kadrovima showbizz emisija, "Masterchefa" i showa koji se zvao "Trenutak istine" i prikazivao se na Novoj TV, a sada njezinom ime viđamo na najavnim i odjavnim kadrovima filmskim naslova koje redateljski potpisuje. Jasna je na 21. izdanju Zagreb Film Festivala (ZFF) koji je otvoren ovog tjedna, publici predstavila svoj film "Sedmo nebo" koji se natječe za Zlatna kolica u Međunarodnoj dugometražnoj konkurenciji u kojoj se nalazi osam filmova. Jasna Nanut (48) pod povećalo javnosti stigla je tek kad je sa sestrom Ivanom počela raditi za “Glamur Cafe” Siniše Svilana i tada su obilasci filmskih festivala, razgovori s najvrućim holivudskim zvijezdama postali su njezina svakodnevica.

Na Novoj TV kasnije je vodila kontroverznu emisiju "Trenutak istine" te smo Jasnu kao voditeljicu gledali i u kulinarskom showu "Masterchef". Nakon 15 godina televizijske karijere odlučila je posvetiti se redateljskom poslu i filmsku i TV režiju magistrirala je na 2016. godine te je tijekom studija na zagrebačkoj Akademiji snimila kratke filmove Zajedno (2014), Generalka (2014) i Šake (2014)

i njezin film "Generalka" konkurirao je na pulskom filmskom festivalu 2014. godine. U intervju ove godine ispričala nam je kako je nastao njezin film "Sedmo nebo".

- "Sedmo nebo" je nastajalo sedam dugih godina. Prvi "porod" je najteži, vjerujem da će sljedeći ići brže. Inicijalna ideja za film nastala je kao odgovor na izazove naše generacije rođene u socijalizmu i pregažene galopirajućim kapitalizmom. Mislili smo da ćemo u ovim godinama uživati plodove svog rada, ali pod pritiskom smo izvlačili najbolje što smo mogli. Kao redateljici mi je to bilo važno tematizirati na osobnoj razini. Kako ljudi pokušavaju oživjeti, uskladiti paralelne stvarnosti, prihvatiti grižnju savjesti, složene emocije? S obzirom na osjetljivost teme, scenarij je nastajao godinama, pripreme također, nije bilo lako uhvatiti taj trenutak važan i meni i mojoj generaciji. - ispričala nam je tada.

Rekla je i kako joj je kao novinarki bio poseban gušt raditi s nekim slavnim osobama i otkrila nam je i koje su to.

- Bill Murray jer je smrtno ozbiljan dok se šali, to mi je neodoljivo. Nick Cave zato što je... Nick Cave. Jim Jarmusch jer mi je u mladosti bio jedan od uzora. Prije godinu dana Jasna je na NEM-u osvojila i nagradu za show koji je osmislila i čiji je naziv "The Dream Pension" i riječ je o obiteljskom showu u kojem natjecatelji godina 65+ kroz niz zabavnih zadataka pokušavaju osvojiti "penziju snova" - novčani iznos koji će im biti značajan dodatak na penziju do kraja života. Pitali smo Jasnu prije par mjeseci hoćemo li je možda opet gledati u voditeljskoj ulozi ovog showa, a ona nam je odgovorila: - Teško, udobnije mi je iza kamere.

