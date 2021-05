Objavljena najava Provjerenog, gledatelji ne staju s komentarima o Paradžiković: 'Ovo je sramota'

Nakon dugih 15 godina Ivana Paradžiković napustila je Novu TV. Bivša urednica i voditeljica istraživačkog magazina 'Provjereno' raskinula je ugovor s Novom TV, a na društvenim mrežama brojni su gledatelji izrazili svoje nezadovoljstvo zbog Ivanina odlaska iz emisije čije je bila zaštitno lice.

Dan nakon što je potvrđen Ivanin odlazak s čela emisije Provjereno, na Facebook stranici 'Provjerenog' osvanula je najava večerašnje emisije.

"Dar koji nema cijene! Zahvaljujući majčinom mlijeku i to od potpuno nepoznate žene, jedna beba palčić dobila je šansu. Naše su kamere zabilježile dirljivi trenutak susreta dvije majke. Priča je to koja će vas ganuti do suza", stoji u najavi jedne od priča koje će večeras biti prikazane u Provjerenom.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

No, sudeći prema komentarima tematika kojom će se baviti pala je u drugi plan. Naime, većina komentara odnosi se upravo na odlazak Ivane Paradžiković.

"Trebali bi svi pred Novu TV i prosvjed! Žalosno i sramotno.. #podrškaIvani", poručila je jedna nezadovoljna gledateljica.

"Svaka vama čast za sve sto ste napravili, ali ovim "otkazom" Ivani je jasno da nećete ići tako daleko i istraživati neke veće i dublje probleme. Ili vas je strah ili sve ima svoju cijenu. Uglavnom Provjereno više neće biti isto", nadovezala se druga.

Njezino mišljenje dijeli i još jedna razočarana gledateljica. "Svaka čast svima, ali Ivana je jedna jedina,očito je nekog nedodirljivog jače nalazila i zato je dobila otkaz,gledala sam svaku emisiju Provjereno no više me ne zanima.Kod nas ljudi koji pošteno i srcem rade svoj posao nemaju mjesto pod Hrvatskim suncem MA DOLE PRAVDA I POŠTENJE,SRAMOTA", napisala je.

Foto: Facebook

Bilo je i onih koji su najavili bojkot emisije. "Ivana je dobila otkaz, samo to je i bilo vama u interesu, jer je sigurno stala nekome na nogu, a ne samo na žulj, sve u svemu , ne gledam više emisiju", glasi jedan od komentara. "Ništa bez Ivane, nema gledanja", "Vratite nam Ivanu", nizali su se komentari.

Foto: Facebook

Podsjetimo, da Ivana Paradžiković više nije djelatnica Nove TV, potvrdio je za Večernji list zagrebački odvjetnik Saša Pavličić Bekić, koji zastupa novinarku. - Mogu vam potvrditi da smo upravo raskinuli ugovor s Novom TV, na obostrano zadovoljstvo, kratko nam je kazao Pavličić Bekić. Inače, Paradžiković nije vodila "Provjereno" zadnja tri tjedna. Umjesto nje taj posao obavlja reporterka "Provjerenog" Ema Branica, a urednički se na emisije zadnja tri tjedna potpisuje Mato Barišić. Premda smo odmah poslali upit Novoj TV, još uvijek nismo dobili službeni odgovor o razlozima razlaza s Ivanom Paradžiković.

- Ivani zahvaljujemo na predanom radu ovih 15 godina i ponosni smo na zajedničke uspjehe i nagrade. Želimo joj sve najbolje. Provjereno kao jedan od najjačih aduta Nove TV nastavlja dalje istim tempom, pod vodstvom dugogodišnjeg reportera Mate Barišića i s reporterkom Emom Branicom u voditeljskoj ulozi, izjavila je Ksenija Kardum, direktorica informativnog programa Nove TV. Svoj radni staž na Novoj TV Ivana Paradžiković počela je 2003. godine i od 2009. godine vodila je, a nešto kasnije i uređivala emisiju "Provjereno". Tijekom pandemije koronavirusa redakcija je samo jednom cijela završila u samoizolaciji i emisiju su uspjeli odraditi od kuće. Bilo je to u listopadu prošle godine kada je Ivana na Facebooku objasnila što se događa, ali ovaj put, kad se nije pojavila na ekranu, nije stiglo nikakvo objašnjenje.

