Zagrebačka influencerica bujnih oblina tvrdi kako nikad ništa nije operirala

Claudia Rivier 25-godišnja je influencerica iz Zagreba, koju na Instagramu prati 283 tisuća ljudi, a pozornost svjetskih medija privukla je tvrdnjom kako su njene obline, pa tako i bujne grudi - prirodne.

- Kad sam bila mlađa, imala sam vjerojatno 30 kilograma manje nego danas. Tada nije bilo nikakve naznake grudi, kazala je za Daily Star i dodala da je nekad imala košarice C, što smatra malenim za svoj oblik tijela.

Foto: Instagram/riley.loudermilk

- Nisam još bila na nikakvom zahvatu, no razmišljam o ugradnji implatata u grudi. Svaki put kad smršavim, gubim dio grudi. Ako ikad smršavim, sigurno ću operirati grudi, kazala je influencerica i priznala da je jedino stavila filere u grudi. Claudia je rekla i kako je obožavatelji prose svakodnevno.

- To je jako slatko. Volim i cijenim svakog svog pratitelja i kada vidim njihov komentar ili poruku, to zagrije moje srce. Dnevno dobijem i 100 video poziva od obožavatelja. No, uvijek zatamne ekran i šute, kaže Claudia koja ima gotovo 37 tisuća pretplatnika na stranici za odrasle Onlyfans, a pretplatu naplaćuje 30 kuna. Ipak, nije željela reći koliko mjesečno zarađuje.

- Uvijek naporno radim i dajem 110 posto od sebe u tome i to mi se vraća, zaključila je Rivier.

VIDEO: Zagrepčanku Mirtu prati 5 milijuna ljudi, a njene transformacije su fantastične