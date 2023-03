Obitelj i kolege prisjetili su se glumca Mustafe Nadarevića u zagrebačkom HNK-u

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu prisjetilo se glumca Mustafe Nadarevića. Legendarni Nadarević preminuo je u 78. godini života nakon duge borbe s teškom bolešću, 2020. godine. Cijelu je svoju karijeru proveo u HNK-u u Zagrebu, od 1969. godine do umirovljenja 2011. godine. Bio je jedan od najomiljenijih TV i filmskih glumaca u regiji, a snimio je preko 40 filmova, te je glumio u brojnim TV dramama i serijama.

Ovo sjećanje upotpunili su članovi glumčeve obitelji, Ivana Hraste Sočo, intendantica HNK u Zagrebu, Nenni Delmestre ravnateljica Drame, dramaturginje Željka Turčinović i Sanja Ivić, te kolege glumca - Alma Prica, Siniša Popović i Dragan Despot. Mustafa je iza sebe ostavio troje djece, kćeri Nađu i Nanu, te sina Ašu.

Jednom je prilikom Nadarević otkrio kako su njegova djeca dobila imena. - Budući da je moja najstarija kćerka Nađa moju mamu, a svoju baku, zvala nana, moja je druga kći dobila to ime. A pomalo neobično ime Aša dao sam sinu po jednom svom prijatelju iz Bosanskog Novog, veoma plemenitom dječaku. Kada sam nekako došao do njegova telefona i javio mu da sam sinu dao njegovo ime, nasmijao se i veselo mi uzvratio da me pozdravlja Plamenko, da je to njegovo pravo ime, a Aša je nadimak - ispričao je svojedobno Mustafa Nadarević.

Inače, hvaljeni glumac rođen u Banjoj Luci 1943. godine, a kazališnu je karijeru započeo u Zagrebačkom kazalištu mladih, a 1969. godine postao je član Drame Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Kazališni komadi kojima je probio led bili su u predstavama "Hvarkinja", "Dundo Maroje", "Ostavka" te "Gospoda Glembajevi", a glumio je i Cyranoa, Figara i M.P. Murphyja. S filmom se prvi put susreo početkom 80-ih godina prošlog stoljeća u sporednim ulogama.

Odjeknuo je ulogom Zijaha u Kusturičinom filmu "Otac na službenom putu", a onda i u filmu "Već viđeno" Gorana Markovića. U 1988. godine zaigrao je u "Glembajevima" Antuna Vrdoljaka, pa onda u "Kuduzu" i "Gluvom barutu". Ipak, gledatelje ispred malih ekrana osvojio je ulogom lucidnog Izeta Fazlinovića u seriji "Lud, zbunjen, normalan".