Bivšu natjecateljicu 'Farme' susjed je zbog smeća napao sjekirom

Mariju Prekodravac, bivšu natjecateljicu reality showa "Farma" Nove TV u utorak poslijepodne sjekirom je napao susjed. Na svom Facebook profilu Marija, koja je na "Farmi" bila 2015. godine, objavila je fotografiju iz bolnice na kojoj se vide ozljede, a uz to je napisala poruku svim prijateljima koji su zabrinuti za nju, što se zapravo dogodilo.

- Susjed me napao s leđa jer sam mu rekla da si smeće baca u svoje dvorište a ne u moje. Naime, donio je neke kante s bojom i bacio mi to pred ulaz. Doista sam bila pristojna u pokušaju da se to eliminira. No dobila sam sjekirom. Mene ljudi jednostavno vole udarati i više ne dvoume s čime će to učiniti. - napisala je Marija.

Kako pišu 24 sata u liječničkom nalazu piše kako je Marija u bolnicu došla s otvorenom ranom veličine četiri centimetra.

- Imam slabu orijentaciju, ruke mi drhte i osjećam se skroz nervozno. Samo bih htjela biti u prostoriji u kojoj me nitko ništa ne pita. Najteže mi pada što se uskoro moram vratiti na posao iako se ne osjećam spremno za to - izjavila je za 24 sata Marija.

Dodala je kako je 81-godišnji susjed koji ju je s leđa napao sjekirom poznaje cijeli život i potpuno joj je neprihvatljivo da se netko ovako ponaša zbog problema koje je izazvalo bacanje smeća. Susjeda zbog napada sumnjiče za pokušaj ubojstva.

