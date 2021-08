Novo omiljeno lice HRT-a: 'Drago mi je kad me prepoznaju na ulici, to znači da prate kulturu'

Za nešto manje od dva mjeseca bit će godinu dana otkako je na mjesto voditeljice emisije “Vijesti iz kulture” došla Antonia Ćosić (30), iza koje je pet godina karijere na Hrvatskom radiju, na kojem je radila niz emisija – od “Etno, fletno” na Radio Sljemenu pa do suradnje u nagrađivanoj “Gladne uši” Ljudevita Grgurića Grge.

– Zadovoljna jesam, ali uvijek se treba truditi biti još bolji. Za razliku od radija na kojem sam radila, na televiziji ovisim o golemom timu ljudi. Fascinira me koliko je kotačića potrebno pokrenuti da bi i jedna minuta programa bila zanimljiva gledateljima: urednici, realizatori, snimatelji, montažeri, scenografi, informatičari, ma popis je podugačak – kazala nam je Antonia, kojoj je iskustvo vođenja na Radio Sljemenu i presudilo što je došla u “Vijesti iz kulture”.

– Kaže mi urednica Zrinka Turalija Kurtak da je primijetila da sam precizna i pedantna, ali sigurno je pomoglo kad je vidjela prijenose festivala koje sam vodila na HRT-u jer su često nas “radijaše” zvali da uskočimo u televizijske angažmane. Emisija “Etno, fletno!” te suradnja s Ladom i Stjepanom Večkovićem pokazali su mi koliko smo bogata zemlja. Japanka koja je gledala nastup Lada na turneji Japanom rekla je da bi se rodila kao Hrvatica da se može opet roditi. Gajim veliku ljubav prema baštini, a vjerujem da se uvijek vidi razlika između odrađenog posla i rada sa srcem – ističe Antonia, koja je po zanimanju magistra psihologije. Lani joj je to pomoglo kada je šest mjeseci bila savjetnica ministra Beroša za medije, točno na početku epidemije koronavirusa.

– Uvijek me zanimalo kako prenijeti informaciju na što razumljiviji način. Kad je počela pandemija, kad se o virusu još nije puno znalo, Ministarstvo zdravstva i Stožer civilne zaštite htjeli su stručnjaka sa znanjem kako što smirenije informirati javnost. Ja sam to vidjela kao velik profesionalni izazov. I bio je. Ako se sjetite količine informacija koju je Stožer davao, pitanja na koju su odgovarali, intervjue i medijske napise, jasno je da je bila važna dostupnost i jasnoća u komunikaciji. Bližnji kažu da me tada naprosto nije bilo ni za što osim za posao. Radili smo i po 12 sati dnevno ponekad. Bilo je to razdoblje kada je kod ljudi vladao znatno veći strah od COVID-19, kada još nije bilo cjepiva na vidiku i kada je bio velik broj nepoznanica o samoj pandemiji, ne samo u Hrvatskoj nego i cijelom svijetu. Samim time naš posao je bio i izazovniji i zahtjevniji. Meni je bilo stresno, ali kad se sjetim medicinskog osoblja i ljudi koje sam upoznala, ne usudim se žaliti. Oni po cijeli dan rade pod teškom opremom i zaštitom, ne mogu se normalno kretati ni disati te se svakodnevno brinu o životima ljudi. Oni su pravi heroji i ne smije se to zaboraviti – ističe Ćosić te dodaje kako je pandemija težak period za svijet, kao i za pojedinca.

– Istraživanje u sklopu projekta “Kako si?” koji su proveli kolege psiholozi na Filozofskom fakultetu pokazalo je kako je već sad znatan porast anksioznosti i depresije. Nažalost, ako sad i ne vidite posljedice, one možda budu vidljive za nekoliko godina. Djeca školske dobi pogotovo su zakinuta jer su neki od njih bili u formativnom razdoblju za sklapanje prijateljstva, prve ljubavi, socijalne odnose. Tko god se osjeća drukčije no inače, zabrinuto ili potišteno, predlažem da porazgovara s prijateljem ili stručnjakom. Ne može škoditi – dodala je voditeljica kojoj psihologija pomaže u novinarstvu, pa joj gosti u emisiji često kažu da su se otvorili i podijelili neku temu o kojoj inače ne govore. Inače, Antonia je na prijamnom ispitu bila prva, za sebe kaže da je odlikašica koja je uvijek imala prosjek 5.0, Interliber joj je bio događaj godine, a išla je i na natjecanja iz matematike.

– Zvučim kao pravi dosadni štreber i ne čudim se ako je netko zaspao na pola ovog teksta, ali djecu s kojom sam radila i sve mlade potičem da ulažu u znanje i to je jedino što društvo može pokrenuti naprijed i jedino što vam nitko nikad ne može oduzeti. Znam da djeca imaju problema sa zezanjem i to može demoralizirati u tim godinama. Imala sam sreću da su ljudi u razredu znali pitati za pomoć pa nije bilo nekog vršnjačkog pritiska. Prva na listi? Bila je to komična situacija. Kad sam položila državnu maturu i test inteligencije kao prijamni ispit, bilo je malo čudo da sam prva na upisnoj listi jer je psihologiju na Filozofskom tad htjelo upisati 2000 maturanata. Najveći je šok doživjela mama. Ona se bojala da je internetski sustav pao i nije vjerovala da je to istina dok ravnateljica škole nije nazvala doma da čestita. Onda je shvatila da može odahnuti – sa smiješkom kaže svestrana Antonia, koja se bavila i glumom. U Gavelli i na Dubrovačkim ljetnim igrama igrala je u predstavi “Dundo Maroje” čak šest muških likova, a mogli smo je vidjeti i u spotu ITD Banda za pjesmu “Proljeće”. Miroslav Rus angažirao ju je, kaže, jer je želio nekoga prirodnog.

– Veselim se moru, bližnjima i ugodnom razgovoru. Da mi netko kaže “ovo ti je zadnja večer na Zemlji”, skuhala bih večeru, otprilike dvaput više no što itko može pojesti, pozvala sve drage ljude, posjela ih za stol do mora i uz svijeće bismo uživali. Rastužuje me kad vidim nezadovoljne ljude koji robuju tome pa im je cilj umanjiti nekog pokraj sebe, također ljubomora i zločestoća. Ali barem kao psiholog to mogu prepoznati – dodala nam je voditeljica koju su počeli prepoznavati na ulici.

– Razveselim se jer znači da ljudi prate kulturu i da ona ipak ne umire kako neki tvrde! Veselilo bi me, bit ću iskrena, da me teta u pekarnici prepozna. Drage tete, krafne s čokoladom su mi slabost velika – kaže Antonia, koja nam je otkrila i kakav je njezin ljubavni status.

– Oni koji mi priđu najčešće su oni kojima objašnjavam što radim pa zaključe da je moja emisija “ona navečer poslije sporta”. Ali dajem dodatne bodove za praćenje kulture, to sigurno. Srce sam 21. lipnja ostavila na dnu mora jer volim ljeto, kupanje, plažu, sladolede i one simpatične ljude koji prodaju krafne na plaži više nego išta. Tko će ga izroniti, vidjet ćemo, ljubav se naprosto dogodi – veli Antonia, kojoj su hobiji čitanje, slikanje i filmovi.

– Nema ljepšeg nego otisnuti se s jave i otploviti daleko uz pomoć nekog dobrog albuma ili vještog pisca – zaključila je Ćosić.

