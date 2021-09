Middleton zasjenila glumačku postavu na premijeri novog Bonda, na crvenom tepihu svi su gledali samo u nju

U Londonu je održana premijera najnovijeg filama o tajnom agentu Jamesu Bondu, a priliku da među prvima pogledaju uradak iz mnogima omiljene franšize nisu propustili ni članovi kraljevske obitelji.

Modnim izborom najviše pažnje je plijenila vojvotkinja Kate Middleton, koja je u zlatnoj kombinaciji doslovno bliještala te se potpuno izdvajala od ostalih uzvanika. Kreacija koju je nosila djelo je dizajnerice Jenny Packham.

Foto: POOL/Reuters/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL The World Premiere of "No Time To Die" in London Britain's Prince Charles and Camilla, Duchess of Cornwall, Prince William and Catherine, Duchess of Cambridge, attend the world premiere of the new James Bond film "No Time To Die" at the Royal Albert Hall in London, Britain, September 28, 2021. Chris Jackson/Pool via REUTERS POOL

Na premijeri je bila u društvu supruga Williama, a film su pogledali i princ Charles te Camilla Parker-Bowles. Članovi obitelji rukovali su se i popričali s članovima glumačke postave filma, te su kasnije pozirali fotografima.

Foto: Henry Nicholls/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL The World Premiere of "No Time To Die" in London Britain's Prince William and Catherine, Duchess of Cambridge, Prince Charles and Camilla, Duchess of Cornwall arrive at the world premiere of the new James Bond film "No Time To Die" at the Royal Albert Hall in London, Britain, September 28, 2021. REUTERS/Henry Nicholls HENRY NICHOLLS

Kate je osim s članovima postave najviše vremena u razgovoru provela s pjevačicom Billie Eilish, izvođačicom koja je s bratom Finneasom zaslužna za pjesmu 'No Time to Die' temu novog filma koju su završili u samo tri dana.

Foto: Henry Nicholls/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL The World Premiere of "No Time To Die" in London Finneas O'Connell and Billie Eilish pose during the world premiere of the new James Bond film "No Time To Die" at the Royal Albert Hall in London, Britain, September 28, 2021. REUTERS/Henry Nicholls HENRY NICHOLLS

Inače, 'No Time to Die' (Za Smrt Nema Vremena) je nezaobilazno posljednje poglavlje Craigovog 007 – svaka misija vodila je ka ovoj!

Obožavatelji su novi film iz serijala čekali još od 2015., a mnoge je posebno razočaralo što je film trebao u kina stići još 2020. godine, no sve je odgođeno zbog pandemije.

Foto: Henry Nicholls/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL The World Premiere of "No Time To Die" in London Cast members Lashana Lynch, Daniel Craig, Lea Seydoux and director Cary Fukunaga pose during the world premiere of the new James Bond film "No Time To Die" at the Royal Albert Hall in London, Britain, September 28, 2021. REUTERS/Henry Nicholls HENRY NICHOLLS

U ovom nastavku Bond je napustio aktivnu službu i uživa u mirnom životu na Jamajci. Njegov mir je kratkotrajan kada se pojavi njegov stari prijatelj Felix Leiter iz CIA-e koji traži pomoć. Pokazalo se da je misija spašavanja otetog znanstvenika daleko podmuklija nego što se očekivalo, što je odvelo Bonda na trag tajanstvenog zlikovca naoružanog opasnom novom tehnologijom.

Snimanje novog filma odvijalo se na lokacijama u Londonu, Italiji, Jamajci te u Norveškoj. Producenti filma izrazili su svoje zadovoljstvo s činjenicom da se Bond vraća na Jamajku, na mjesto na kojem je Fleming stvorio legendarnog agenta.

