Sjećate li se Nuše iz 'Gospodina Savršenog'? Gledateljima nije bila baš omiljena, a sada je podijelila veliku novost

Nuša Sebjanić (20), javnosti poznata iz pete sezone RTL-ova realityja Gospodin Savršeni, ponovno se našla u središtu zanimanja zbog značajnog životnog preokreta. Mlada Slovenka je putem Instagram Storyja objavila fotografiju na kojoj pakira stvari, poprativši je znakovitim riječima: “Spakirala sam svojih 20 godina u kofer i selim se u drugu državu.”

Premda je zaintrigirala svoje pratitelje, lokaciju novog doma još uvijek drži u tajnosti. Tijekom boravka u showu, Nuša je bila jedna od najistaknutijih sudionica. Zahvaljujući izravnosti i oštrom jeziku, često je polarizirala gledatelje, no upravo ju je taj karakter doveo do same završnice, gdje ju je Karlo eliminirao u polufinalu. Iako pred kamerama nije ostvarila romantičnu vezu, iz projekta je izašla bogatija za iskreno prijateljstvo s Anastasijom. U atmosferi prožetoj emocijama i nadmetanjem, njih su dvije brzo kliknule. Njihova je veza bila toliko čvrsta da su, prema vlastitom priznanju, u jednom trenu svjesno odlučile prioritet dati svom odnosu, a ne borbi za naklonost Gospodina Savršenog.

“Ja sam oduvijek bila takva da u grupi pronađem jednu osobu i držim se nje”, objasnila je Nuša, ističući kako je upravo u Anastasiji vidjela svoju najveću dobit iz showa. Čak i nakon što su se kamere ugasile, a život ih odveo u različitim smjerovima, ostale su bliske. Nedavno su se ponovno družile, ovaj put u opuštenoj atmosferi bez pritiska televizijskog formata, što su zabilježile i na društvenim mrežama. Susret na kavi u Zagrebu i zajednički video potvrdili su da je njihova povezanost uspješno prebrodila sve prepreke.