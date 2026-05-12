#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
grupo lelek i Andromeda

ANKETA Hrvatska večeras nastupa na Euroviziji, hoćete li gledati prvo polufinale?

Davorka Ćuk
12.05.2026.
u 17:40

Prijenos glazbeno-scenskog spektakla počinje u 21 sat i možete ga pratiti i na Prvom programu HTV-a, a imat ćemo priliku vidjeti ukupno 17 nastupa

Spektakl u Beču počinje danas! Naime, večeras je na redu prva polufinalna večer velike 70. Eurovizije, a danas nastupa i Hrvatska. Naše predstavnice, grupa Lelek, izvest će svoju pjesmu "Andromeda" te dati sve od sebe kakao bi ušle u veliko finale koje je na rasporedu u subotu. Prijenos glazbeno-scenskog spektakla počinje u 21 sat i možete ga pratiti i na Prvom programu HTV-a, a imat ćemo priliku vidjeti ukupno 17 nastupa. Naime, uz Lelekice, tu je i još 14 zemalja koje se natječu večeras kao i Italija i Njemačka koje će samo predstaviti svoje nastupe, a već imaju mjesto u subotnjem finalu. 

Hrvatska se trenutačno nalazi među favoritima za prolazak u finale, a prema posljednjim kladioničarskim prognozama šesta je za prolazak iz prvog polufinala. Na kladionicama koje predviđaju pobjednika Eurosonga Hrvatska je zasad na 14. mjestu. Uz to, valja naglasiti i da samo 10 zemalja iz ovog polufinala prolazi u subotnje finale, a s nama se natječu: Moldavija, Švedska, Grčka, Portugal, Gruzija, Finska, Crna Gora, Estonija, Izrael, Belgija, Litva, San Marino, Poljska i Srbija te se ovo polufinale smatra 'težim'.

Beč je spreman za večerašnje prvo polufinale 70. Eurosonga. Spremni I favoriti, zajedno s našim Lelekicama
Hoćete li gledati večerašnje polufinale, otkrijte nam u anketi: 

Podsjetimo, ovogodišnja Eurovizija održava se u Beču, točnije u areni Wiener Stadthalle, nakon što je prošle godine pobijedio Johannes Pietsch, poznatiji pod umjetničkim imenom JJ, s pjesmom "Wasted Love". Drugo polufinale planirano ja za četvrtak, a finale za subotu. Grupu Lelek čine: Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak.

SE
Serđo23
18:35 12.05.2026.

Kada naše cure otpjevaju , prebacit ću program na SLO TV !

