Novi udarac za poznatog TV doktora! Biden zbog ovog traži da hitno da otkaz: 'Žele politizirati zdravlje'

Američki predsjednik Joe Biden (79) službeno je zatražio da Dr. Mehmet Oz (61), čiju emisiju pratimo i u Hrvatskoj odstupi s mjesta predsjedničkog savjeta za sport, fitnes i prehranu. Oza je na tu poziciju postavio 45. predsjednik SAD-a, Donald Trump, 2018. godine. Biden se na taj potez odlučio jer je ovaj televizijski doktor u utrci za republikanskog zastupnika Pennsylvanije u američkom Senatu. Twitterom se proširila i formalna molba da poznati liječnik odstupi sa svog mjesta, a u njoj stoji molba da otkaz treba uručiti odmah. Pratiteljima na toj društvenoj mreži odmah se obratio i Oz.

--Dobio sam pismo uime predsjednika u kojem se traži da dam otkaz. Tužno je što politizira tako važnu stvar kao što je zdravlje. Doktor kojeg bi trebao pitati da odstupi je Fauci, zbog gomile očitih razloga – napisao je. - Ja nemam nikakvu namjeru dati otkaz, prijatelji – nastavio je Oz u videu. Ako hoće politizirati zdravlje, morat će me otpustiti-zaključuje jedan od najpoznatijih TV doktora.

