Borila se s poremećajem u prehrani, a 2019. izgubila je supruga: Ovako danas izgleda mnogima najljepša glumica iz 'Zvjezdanih staza'

Glumica Marina Sitris utjelovila je lik Deanne Troi u megapopularnom serijalu 'Zvjezdane staze: Nova generacija'. Mnogima jedna od najljepših glumica te serije nije uvijek imala lagan život. Naime, ova 67 - godišnjakinja koja je jučer proslavila rođendan prije nekoliko je godina otkrila kako su je zlostavljali sinovi njene dadilje.

- Bila sam spolno zlostavljana kada sam imala samo tri godine - kazala je i nastavila: - mama me obično ostavljala sa dadiljom koja je imala sinove tinejdžere koji su me zlostavljali. Sitris je odrastala u siromašnoj obitelji. roditelji su joj bili Grci koji su živjeli u Londonu. Tvrdi da nikada nije htjela ništa reći jer je mislila da je ona za sve kriva. Njena majka nije znala, naglašava, jer bi je to ubilo.

Foto: YouTube screenshot

Ona povezuje s tim i svoj poremećaj u prehrani koji je razvila kada je imala 13 godina.

- Ne želim biti na dijeti upravo zbog toga - priznala je.

Glumica naglašava da su joj godine psihoterapije pomogle da se izbori sa traumama iz djetinjstva. Rekla je tada također i da ne bi potražila pomoć psihijatra da je ostala u Londonu.

Sitris se 1992. udala za gitarista Michaela Lamperta, koji je preminuo 2019. godine. Na snimanju se sprijateljila s kolegama Michaelom Dornom koji je utjelovio Worfa i Brentom Spinerom koji je utjelovio androida Datu, te su bili u tako dobrim odnosima da su joj bili kumovi na vjenčanju.

