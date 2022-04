Mirjana Majurec imala je dvije velike ljubavi, a bivši suprug bio joj je podrška tijekom teških dana

Rano jutros glumica Mirjana Majurec Minja u 70. godini izgubila je borbu s karcinom i preminula je na Rebru. Zadnjih 12 godina glumica čije je matično kazalište Gavella nije posustajala u svojoj borbi i trudila se biti optimistična čak i onda kada se bolest vraćala u još gorem obliku.

Uz nju su uvijek bili sinovi Luka Vidović i Ivan Mlinarić, a podrška u teškim situacijama bio joj je i bivši suprug, nogometaš Marko Mlinarić Mlinka koji ju je često vozio na preglede i kemoterapije. Minja je imala dvije velike ljubavi i prva je bio glumac Ivica Vidović koji je bio stariji 13 godina od Minje i upoznali su se 1972. na snimanju TV - serije 'Psihopati'. Njihov brak potrajao je samo tri godine i plod njihove ljubavi je Minjin najstariji sin Luka.

Nakon razvoda između Minje i Ivice nije bilo teških riječi i ostali su u prijateljskim odnosima, a otprilike u isto vrijeme 2010. godine su saznali da su teško bolesni i u tome periodu su bili posebno bliski i jednom prilikom nakon Vidovićeve smrti Minja je rekla: Bio mi je velika potpora jer smo se oboje istodobno razboljeli.

Njezin drugi brak bio je s nogometašem Markom Mlinarićem s kojim je u braku bila deset godina i imaju sina Ivana. Zahvaljujući Mlinarićevoj nogometnoj karijeri obitelj je neko vrijeme živjela u Francuskoj, a Minja je u jednom intervju ispričala i kakav glamur je vladao u Cannesu u vremenu kad je Mlinarić tamo igrao.

- To je čisti glamur, a to me ne zanima. Pa prije utakmice su dijelili šampanjac i jagode. Živjeli smo malo izvan grada, imali vilu s bazenom i teniskim terenom. Tamo smo upoznali Zinedinea Zidana, a Marko je odmah shvatio da će biti veliki igrač - ispričala je prije nekoliko godina Minja. Mlinarić je bio uz Mirjanu u teškim danima njezine bolesti i bio joj je pri ruci i vozio ju je i na kemoterapije.