Novi Netflixov film na meti kritike zbog seksualiziranog prikaza djevojčica

Netflix je najavio kako 9. rujna premijerno prikazuju francuski film Cuties, a trailer za film otkriva kako se radnja vrti oko o 11-godišnjakinji koja se pobunila protiv svoje obitelji i pridružila se jednoj plesnoj ekipi u svojoj školi i na plesnom natjecanju su twerkale. Glavni lik je senegalska muslimanska 11-godišnja djevojčica Amy čija se majka protivi njezinoj želji da se bavi ovakvom vrstom plesa jer se to protivi njihovim vjerskim uvjerenjima.

Film se našao na meti kritike i osude zbog seksualiziranog prikaza djevojčica na plakatu za filma i u trejleru u kojem djevojčice minijaturnim haljinama twerakaju i publika je ovakve prizore nazvala uznemirujućima i odvratnima. Primijetili su i kako je plakat za francusko tržište sasvim drugačiji od plakata za američkog. Na onom za francusko tržište nalaze se djevojčice koje se radosno vraćaju iz šopinga, dok je na plakatu za američko tržište slika djevojčica u izazovnim pozama i kratkim haljinama.

- Neki tvrde da je film komentar današnjeg seksualiziranja djece, no ovo je poster za film. Uzmite u obzir da glavna glumica ima 11 godina, u filmu i u stvarnosti - bio je jedan od komentara na društvenim mrežama.

