Nola se borio do posljednjeg daha, a prije dvije godine izdao je i knjigu koju je posvetio supruzi Barbari

Preminuo je Lukas Nola (58). Proslavljeni hrvatski redatelj i scenarist u subotu je izgubio bitku protiv opake bolesti s kojom se borio posljednjih desetak godina. Unatoč dijagnozi karcinoma grla Nola nikada nije posustajao u svojoj borbi, a bolesti nikada nije dao da ga nadvlada.

Posljednji intervju za Večernji list Nola je dao u svibnju prošle godine nakon što je svjetlo dana ugledala njegova zbirka pjesama 'Bilo je dobro, bilo je toplo'. U zbirci se nalaze pejzažne, ljubavne i autorefleksivne pjesme te ima i jedna domoljubna.

Otkrio nam je tada da je knjigu posvetio supruzi Barbari, jer su pjesme rasle uz nju. Redatelj nam je tom prilikom pojasnio da se ova zbirka pjesama pripremala dvije godine, a unutar korica kriju se pjesme koje su pisane tijekom zadnjih tridesetak godina.

Objasnio nam je i naziv same zbirke. „Toplo vežem uz dobro, a hladno uz nešto loše. Davno sam prestao skijati tako da se naslov sam nametnuo“, rekao je.

Kazao nam je i da je prije objavljivanja knjige bio nervozan, jer je uvijek radio na primijenjenim stvarima kao što su scenariji ili drame koje su se finalizirale kroz televiziju, kazalište ili film. „Sad su samo to što jesu - pjesme“, rekao je te dodao da ga je toga bilo malo strah, ali da je sada veseo. Istaknuo je tada i da mu je žao što publika koja čita poeziju danas nije velika, ali on ih je nastojao osvojiti svojom upornošću.

O zbirci pjesama na svom Facebooku oglasila se i njegova supruga, glumica Barbara Nola koja nije krila koliko je ponosna na supruga. „Strašno mi je drago da mu je izdana knjiga. Baš sam ponosna“, kazala nam je povodom izlaska knjige glumica te pojasnila da pjesme prate i neke trenutke iz njihovog zajedničkog života te da ih zato jako emotivno doživljava.

„Neke me baš ganu ili nasmiju jer su neke i šaljive. Teško mi se emotivno odvojiti od tih pjesama, jer znam koja se na što odnosi“, pojasnila je te dodala da Lukas i ona imaju sličan ukus za poeziju te da i to doprinosi tome što joj se toliko sviđaju. Otkrila je još da se u pjesmama nalaze i neki citati pjesnika koji su Lukasu bili dragi. „Hrvatska je zbilja zemlja velikih pjesnika zato mi je zgodno što je on kroz svoj rad radio svoju malu posvetu i njima“, zaključila je tada glumica.

