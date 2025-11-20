Noćas će se u Tajlandu održati izbor za Miss Universe, a naša Laura Gnjatović slovi za favoritkinju

Nakon puno godina u Hrvatskoj se ponovno razgovora o Izboru za Miss Universe! Svi znaju tko je Laura Gnjatović, da dolazi iz Zadra i da je visoka 191 centimetar, da se bavi odbojkom, radi u hitnoj službi te da postoji velika mogućnost da Hrvatska osvoji ovo natjecanje. Nakon više godina u kojima nismo pratili izbor za Miss Universe, u 74. izdanju tog natjecanja pozornost nam je u potpunosti privukla kandidatkinja koja razbija sve stereotipove.

Finale izbora na rasporedu je u petak 21. studenog u dva sata ujutro po našem vremenu, a budno se prati i sve što mu prethodi. To svakako obuhvaća i predstavljanje nacionalnih kostima održano jučer, a na njemu se naša Laura istaknula u kreaciji poznatog dizajnera koji je odijevao i najveće svjetske zvijezde. Riječ o haljini Juraja Zigmana koja nosi važnu poruku o očuvanju Jadranskog mora. Kostim je inspiriran plemenitom periskom, rijetkom školjkom gotovo izumrlom u Jadranu koja simbolizira prirodnu ljepotu i ekološku svijest Hrvatske. Laura je vješto pokazala svoj kostim na pozornici, a potom se okrenula prema publici i kamerama te prstima oblikovala znak srca. Prije toga poslala je i poljubac prema kamerama te ponovno ukrala sve simpatije i dodatno pokazala zašto slovi kao jedna od favoritkinjama. "Baš kao i njihova obala, Laura izgleda predivno", rekla je voditeljica dok se Miss Universe Hrvatske predstavljala, a vjerujemo da su se s njom složili mnogi.

Inače, Laura je pozornost privukla svojom visinom, zaraznim osmijehom i dugom, smeđom kosom, a titulu najljepše Hrvatice odnijela je u travnju u Zagrebu. Ova 23-godišnja ljepotica trenutačno živi u Dubrovniku gdje studira sestrinstvo. Govori tri jezika: engleski, talijanski i španjolski, a znanje ovog posljednjeg pokazala je i dok je davala intervju na tečnom španjolskom čime je osvojila još simpatija strane publike. Osim znanja, brine se i o svom tijelu te profesionalno igra odbojku, a upravo sport jedna je od važnijih stvari njezinu u životu te ju je odveo u grad u kojem sada živi. Studij, posao, sport... Pretrpan je to raspored, zbog kojeg Laura mora vrlo dobro baratati organizacijom i upravljanjem vremenom, a unatoč obvezama, uvijek pronalazi trenutke za opuštanje i aktivnosti koje je ispunjavaju: boravak u prirodi, druženje sa životinjama, ples, slikanje, sviranje gitare, šminkanje te kreiranje foto i video sadržaja za društvene mreže.

U svoj raspored mora ugurati i vrijeme za ljubav, no to joj sigurno nije teško jer ima sreće u tom području. Naime, nedavno je objavila zaruke s partnerom, košarkašem Filipom Vujičićem. Prosidba se odvila u Dubrovniku, a ona je ponosno pokazala zaručnički prsten, otkrivši da je oduševljena izborom svog dragog.

Kada smo kod izbora, iako Gnjatović slovi kao favoritkinja u očima mnogih, tek ćemo u petak saznati tko će ponijeti krunu, a ovo veliko događanje obilježio je i jedan skandal. Naime, pojavila se informacija kako je jedan od sudaca ovogodišnjeg izbora, skladatelj Omar Harfouch, iznenada odustao samo tri dana prije finalne večeri. Svoju odluku Omar je objasnio na društvenim mrežama gdje je izrazio duboku zbunjenost i zabrinutost nakon što je doznao da je navodno formirana "tajna komisija" kako bi se odabralo 30 finalistica među 136 zemalja sudionica. Harfouch je tvrdio da je za komisiju za odabir saznao putem društvenih mreža te da se u njoj ne nalazi nitko od javno istaknutih sudaca. "Rezultati tog odabira trenutačno se drže u tajnosti", poručio je putem društvenih mreža, dok je u drugoj objavi tvrdio kako je neslužbeni žiri sastavljen od osoba s ozbiljnim potencijalnim sukobom interesa zbog osobnih veza s nekim od natjecateljica Miss Universe. Dodao je i da je uputio žalbu dužnosnicima izbora, na što su oni ubrzo reagirali objavom popisa osoba nazvanim "inspirativnim članovima selekcijskog odbora Beyond the Crown". "Nakon neugodnog razgovora s direktorom Miss Universe Raulom Rochom o nedostatku transparentnosti u procesu glasanja, odlučio sam dati ostavku na mjesto suca te odbijam sudjelovati u ovoj farsi", zaključio je skladatelj, a potom se oglasila i direkcija Izbora koja je istaknula da Harfouchovi navodi nisu točni. "Organizacija Miss Universe izričito pojašnjava da nije stvoren nikakav improvizirani žiri, da nijedna vanjska grupa nije ovlaštena ocjenjivati natjecateljice ili birati finalistice te da sve procjene natjecanja i dalje slijede utvrđene, transparentne i nadzirane MUO protokole", napisali su u službenom priopćenju, dodavši kako s poštovanjem prihvaćaju Harfouchovo povlačenje iz žirija zamolivši usput medije da prate samo službene kanale natjecanja i njima vjeruju.

Koliko je ovaj skandal doista uzdrmao ovogodišnje izdanje natjecanja tek ćemo doznati, baš kao i to hoće li Laura, koja je nakon dugo vremena uspjela vratiti pozornost domaće javnosti na Izbor za Miss Universe, na kraju osvojiti tu laskavu titulu uz koju dolaze i šesteroznamenkasta plaća te bogat paket pogodnosti.