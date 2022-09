Njegovi radovi obilaze svijet: Hrvat ilustracijama Britney Spears zaludio sve

Hrvatski je profesor, glazbeni novinar i urednik – i vjerojatno najaktivniji Hrvat u pokretu #freeBritney. Igor Jurilj (35) za sve ima vremena, a njegove ilustracije obilaze svijet nevjerojatnom brzinom. Ona nedavna, koju je napravio u povodu objave nove pjesme pop-princeze i Eltona Johna, završila je na profilu tog poznatog glazbenika, očito očaranog talentom Hrvata koji je u tom svijetu poznat pod imenom Yellow Yuri. Ta ilustracija važna je i zbog toga što pjesma koju predstavlja, "Hold me closer", označava službeni povratak pop-princeze na scenu. No to nije prvi put da je njegova ilustracija prepoznata. Tijekom četiri godine, koliko otprilike traje pokret, nacrtao je desetke ilustracija, a nosili su ih Britneyini fanovi pred sudnicom u Los Angelesu, njezini sinovi lajkaju ih po društvenim mrežama, a jedna od njih postala je i zaštitni znak pokreta zbog čega je čak dospjela i u ugledni Rolling Stone. Nije rijetkost da se Igoru Jurilju jave prosvjednici da im nacrta nešto, a jedan od takvih dizajna zamijetio je i Britneyin suprug, kao i glumica Rose McGowan. Direktno od njega ilustraciju je preuzeo i posinak pjevačice, odnosno stariji sin njezina bivšeg supruga. S Igorom smo porazgovarali kako bismo saznali kako je sve to počelo, odakle ljubav prema pjevačici, želja za ilustriranjem, tko mu se od njezina tima uopće javio, ali upitali smo ga i primjerice o tome kako mu je bilo raditi kao profesor u Turskoj te kako je započela ljubav prema glazbi, koja mu je i danas posao.