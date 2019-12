Nives objavila atraktivnu sliku, a fan komentirao njezine kilograme

Pjevačica i spisateljica Nives Celzijus ponovno je pratitelje na Instagramu 'počastila' provokativnim fotografijama. Pokazala je svoje obline u uskoj bijeloj haljini i zagolicala maštu pratitelja, a uspjela se i našaliti.

U opisu fotke koju je objavila na Instagramu stoji: 'Ja, kad mi zamiriši pečeni odojak'.

Iako je Nives stvorila lavinu pozitivnih komentara bilo je i zločestijih: 'Vidi se malo po trbuhu' napisao je jedan pratitelj.

Ipak, većina njih bila je oduševljena ovom objavom. “Dođi kod mene na ražanj”, “Boginjo”, “Svaka čast, svaki put sve bolja i bolja”, “Gori sve” pisali su.

Dok jedni hvale njezin izgled i seksepilna izdanja, drugi je kritiziraju zbog tako izazovnih fotografija, pa im je pjevačica i spisateljica odlučila poslati poruku u kojoj je napisala: "Ne volim kada ljudi ocjenjuju moj moral kroz centimetre tkanine koju nosim na sebi. Moral ne može i ne smije biti nešto što ćemo mjeriti tekstilnim metrom."

Podsjetimo, Nives je gostovala u emisiji Đir s Memom, te je progovorila o seksu na Maksimiru, priči staroj desetak godina. - To se doista zbilo u Maksimiru. Ne bih to nazvala seksom, više je to bilo nekakvo romantično druženje. Naime, tu me večer suprug zaprosio - otkrila je pravu istinu o tom događaju Nives, te dodala kako se s Dinom Drpićem, unatoč razvodu, i dalje čuje.