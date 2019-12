Odrekao se honorara da bi pomogao drugima: 'Platili smo skoro 100 računa i riješili ovrhe potrebitima'

Proteklih dana društvenim mrežama počeo se širiti status mladog glumca Marina Bukvića koji je nesvakidašnjom i prije svega humanom gestom oduševio mnoge. Marin je, naime, u jednoj od grupa napisao kako bi volio platiti režije za mjesec dana u vrijednosti do 1000 kuna onima kojima je to doista potrebno.

“Znam da ima onih koji su u mraku, bez grijanja ili vode i rado bih pomogao da u novu godinu uđu rasterećeniji”, napisao je između ostalog Marin ne sluteći da će svojom objavom izazvati toliku pozornost.

Inicijativa postala viralna

Inboks mu je preko noći eksplodirao od poruka, a tužne sudbine toliko su ga ganule da je ubrzo shvatio da mora poduzeti nešto više. – Javilo mi se toliko ljudi da sam do kasnih noćnih sati sjedio uz računalo, listao poruke i plakao kao maleno dijete. Čitajući sve priče, shvatio sam da moja početna ideja više nema smisla i odlučio sam preusmjeriti sve mjesečne prihode za pomoć potrebitima. Mislim da su nečije svjetlo i topli radijator važniji od mog putovanja koje se trebalo dogoditi za koji dan. Ovako putujem na valu dobrote i divnih ljudi – govori nam Marin naglašavajući skromno kako on u cijeloj priči nije bitan te da ne želi izvlačiti bilo kakvu korist od toga. Sve je pokrenuo, kaže, kako bi senzibilizirao javnost i ukazao na potrebu za pomoć potrebitima.

Foto: Privatni album

– Ova inicijativa dio je tradicije pomaganja drugima koju se trudim održati cijele godine. Nekada je to pomoć u hrani, u kupnji lijekova, a ovaj put se kolo okrenulo na račune za režije i ovrhe. Cilj svega što činim je da ljudi shvate da siromašni ljudi nisu manje vrijedni članovi našeg društva. Moramo stajati jedni iza drugih, voljeti jedni druge i prihvaćati jedni druge. Kada stavimo u stranu sve ideološke i svjetonazorske ideje koje nas ograničavaju, ostajemo ljudi. Bića ljubavi, potrebe za pažnjom i srećom – ističe Bukvić, čiju su inicijativu ubrzo podržali i brojni ljudi velikog srca, i dodaje: – Jako sam se razveselio kada sam vidio koliko se ljudi uključilo, bilo kao potpora ili financijski. Putovao sam puno svijetom, Kalifornija mi je drugi dom, ali s ponosom mogu reći da Hrvatice i Hrvati imaju najveća srca na svijetu. Drago mi je da je ova inicijativa postala viralna. Više ljudi znači i više pomoći i više priča koje možemo učiniti lijepima. A dosad su u tome itekako uspjeli. Prije samo dva dana pohvalio se da je plaćeno ukupno 46 računa i da su podmirene tri ovrhe, a sada je taj broj gotovo udvostručen.

Nastavlja s tradicijom

– Točan broj ne znam jer nisam brojio račune oko kojih su pomogli i drugi dobri ljudi, ali znam da se približavamo troznamenkastom broju! Planiram i dalje pomagati kada god budem mogao. To je slatka ovisnost. Ljudski osmijesi i zagrljaji nakon pomoći su nešto neprocjenjivo! – dodaje Marin oduševljen reakcijama ljudi. – Suze od radosti i zahvalnosti probijaju ekran. Svi ti ljudi napojili su me ljubavlju! Koliko god su oni zahvalni meni, ja sam još zahvalniji njima jer me uvijek vrate na smisao našeg postojanja – ljudskost i ljubav! Susreo sam se s mnogo dragih ljudi i jednom divnom obitelji iz Vukovara koja mi je otpjevala i pjesmu zahvale.

Dobio sam i pozive u goste tako da ću se prvom prilikom odazvati jer želim sve njih zagrliti i uživo – kaže Marin koji trenutačno glumi u dječjoj predstavi “Ljepota naše različitosti” koju igra s kolegicom Enom-Sanan Hdaghom. Predstava govori o ljubavi, prihvaćanju, toleranciji i miru. Igraju je u Hrvatskoj i susjedstvu, a ove godine gostovali su i u Los Angelesu. – Oboma nam predstava jako puno znači jer uz igranje imamo i tradiciju poklanjanja izvedbi za djecu koja ne mogu doći u kazalište, tako da smo je igrali u bolnicama, izbjegličkim kampovima i domovima za nezbrinutu djecu – kaže Marin.

Foto: Privatni album