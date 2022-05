Nives Ivanišević otkrila tko je zaslužan za njen mladolik izgled: 'Pijem mu tu i tamo krv na slamku'

Radijska voditeljica Nives Ivanišević (40) na svojem je Instagram profilu odgovarala na pitanja svojih pratitelja. Ono što je njezine pratitelje posebno zanimalo je koliko kilograma ima i koliko je visoka.

- Inače, imam 53, 54 kilograma i stvarno mi nije lako udebljati se. Moji bliski svi znaju kako to kod mene ide, ali sad sam u Italiji i imam 55 - otkrila je. Za visinu je kazala da je visoka 171 centimetar, ali da je to pored njezinog supruga, proslavljenog tenisača Gorana (50) teško procijeniti jer je on 195 centimetara visok. Neke je zanimalo koja imena su imali u planu za sinčića Olivera na što se Nives našalila odgovorom.

- Olivia. Da nije Oliver, bio bi curica. Bio je Oliver odmah - rekla je Nives, a zatim je odgovorila na pitanje kako održava kožu blistavom.

Foto: Instagram screenshot - Evo iskreno, pijem tu i tamo mužu krv na slamku. Uz to pijem dosta tekućine i trudim se jesti zdravo - objasnila je kroz šalu.

Pratitelje je još zanimalo i koji joj je najdraži film, koja joj je najdraža knjiga, ali i što najviše voli jesti .

Inače, Nives se trenutno nalazi u Italiji u društvu supruga i sina, a na svojem je profilu objavila i nekoliko fotografija s putovanja. Na jednoj fotografiji je pozirala sa suprugom, a pokazala je i kuda su šetali, što su sve vidjeli te kako se proveli. Dodajmo da Nives na ovoj društvenoj mreži prati skoro 50.000 ljudi.

