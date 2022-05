Ida Prester priznala koje ju je neugodno pitanje petogodišnji sin upitao pa pokrenula raspravu

Voditeljica i glazbenika Ida Prester svašta dijeli sa svojim pratiteljima pa je tako odlučila podijeliti i pomalo neugodno pitanje koje ju je upitao njezin petogodišnji sin Rio.

Naime, Rio je majku upitao zašto ona ima grudi, na što mu je ona odgovorila da ih ima kako bi mogla proizvoditi mlijeko koje bebe piju, baš kao što su to pili on i brat Roko.

Rio je začuđeno reagirao na to da je on pio iz njezinih grudi te ju je nakon duge pauze upitao znači li to da žene koje nemaju muža nemaju grudi.

- Nemaju. Bar ja ne - humoristično je zaključila Ida u opisu objave.

Objava je pokrenula lavinu komentara majki koje su doživjele slična, ili ista, pitanja od svoje djece.

"Moj je pitao je li časne sestre isto imaju grudi", nadovezala se jedna pratiteljica, dok je druga zaključila da im "bez muža nisu ni potrebne".

"Prije 15 minuta sam vodila isti razgovor, po tko zna koji put, s jednim od moja dva trogodišnjaka. Samo nismo došli do posljednje rečenice", rekla je još jedna pratiteljica sa sličnim iskustvom.

VIDEO: Jakov Sedlar napao ministricu kulture