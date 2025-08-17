Nives Celzijus pokazala kako je izgledala kao 18-godišnjakinja: Kada mi kažu da sam promijenila izgled

Nives Celzijus na Instagramu je podijelila video koji je za jedan medij dala kao 18-godišnjakinja, a ispod videa je objavila fotografiju na kojoj je pokazala kako izgleda sada kao 43-godišnjakinja i napisala je: Kada mi kažu da sam promijenila izgled, a meni u 25 godina još malo narastao nos i uši i oplemenila ga kojom borom. U videu se predstavila publici kao pjevačica koja je izdala svoj prvi album s deset pjesama. Od tada je Nives postala uspješna ne samo u glazbenim nego i u glumačkim i spisateljskim vodama. U intervju koji je nedavno dala za Večernji list povodom nove uloge u seriji "Aviondžije" osvrnula se na estetsku kirurgiju i nerealna sadržaj koji se sve više prikazuje na društvenim mrežama te je otkrila koristili ona filtere u svojim objavama.

- Osim što mi je svakodnevno sređivanje postalo jako zamorno, zamorno mi je i gledati potpuno nerealan sadržaj na društvenim mrežama. Ok, naravno da se, ako želim u ovim godinama imati sebi estetski prihvatljivu fotku, moram puno više potruditi nego kad sam bila mlađa, što najčešće znači da je potrebna dobra šminka, frizura, svjetlo... I naravno da je lakše provući fotke kroz aplikaciju za uljepšavanje, ali to nismo mi. Vidim kako puno kolega, ali i masa ljudi koji nisu iz javnog svijeta, jednostavno izgubi osjećaj za realnost. I samo pomiču tu granicu u obradi da postane nakaradno. Slično kao i s estetskom kirurgijom. Ja nastojim održat tu vezu s realnošću. Iako kužim da se publika jako lako navikava na pretjeranost. Nerijetko mi se jave žene, a i pokoji muškarac, i komentiraju kako više ne mogu popeglati godine i kako mi ne pomažu ni filteri ni fileri, a ne shvaćaju da ja ne koristim ni filtere ni filere. Ne kažem da nikad neću, ali još uvijek uživam u svojim godinama i svemu što mi donose. Nekima se baš zato sviđam, nekima sam odvratna. No meni je jedino bitno da se sviđam sebi i onima kojima želim da se sviđam. I baš zato podržavam žene koje se uspješno odupiru tom trendu i dostojanstveno nose godine na svom licu - rekla je Nives. Njezina nova pjesma "Je, bome je" zabilježila je veliki uspjeh i ima gotovo milijun pregleda na YouTubeu, a Nives ne skriva zadovoljstvo zbog ovog uspjeha.

- Mislim da smo svi kao tim, i Prima band i Jacques Houdek, prezadovoljni. Žao nam je samo što je spot za pjesmu više od mjesec dana na YouTubeu zbog nekog neobjašnjivog razloga bio strajkan i nije se mogao pronaći na platformi pa su se malo usporili pregledi, a dizali oni s drugih izvora, ali sada je opet dostupan. No u svakom slučaju, pjesma k'o pjesma je premašila milijun slušanja i mi smo sretni zbog toga. - rekla nam je.