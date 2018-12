Nives Celzijus objavila novu fotku i otkrila intrigantan detalj na tijelu!

Nema odmora. Razgibavanje uvijek i u svakom trenutku, pa i u krevetu 💪😊 I da, znam. Imam ogromnu masnicu. Nitko me nije tukao. Zaradila sam ju na snimanju spota "Nova godina"... Tako je to kad mala trapavica pokusa biti divljakusa 😂🙈

A post shared by Nives Celsius (@nivescelsius) on Dec 9, 2018 at 3:49am PST