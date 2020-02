Nitko nije mogao vjerovati! Domaćica gostima u 'Večeri za 5' poslužila Čokolino

Posljednji je dan istarskog tjedna u „Večeri za 5 na selu“, a današnja je domaćica bila mlada mama Elisabetta pred kojom je bila sjajna prilika da svojim jelovnikom oduševi ostale kandidate i osvoji glavnu nagradu Prima namještaja od 5000 kuna! Elisabetta je pripremila jelovnik koji se sastoji od predjela Šetnja istarskim dvorištem, glavnog jela Zgrabi peteha i deserta Obiteljski kolač.

Elisabetta je dočekala goste u dvorištu i svi su komentirali kako je bila lijepo odjevena i vesela. Nakon medice i kolačića gosti su ušli u kuću i uskoro počeli s predjelom. Domaćica je smislila zabavnu foru i uz objašnjenje kako je ona mlada mama koja ne stigne kuhati - poslužila im je Čokolino! „Jesam ti rekla da ćemo to jesti“, govorila je Marija Adilu, koji je komentirao: „Možemo mi to jesti, ali nećeš pobijediti!“ Elisabetta je potom donijela pravo predjelo - rolanu fritaju sa šparogama, sirom i šunkom uz umak sa šampinjonima i vrhnjem. Svima je izgledalo jako lijepo, a potom su komentirali okuse. „Finog je okusa, iako ja ne bih miješala šparoge i gljive“, rekla je Aleksandra, a Lučano je bio pomalo iznerviran jer je smatrao da Elisabetta nije takvo predjelo trebala poslužiti na početku, nego poslije juhe ili hladnog predjela zato što je to toplo predjelo ili čak glavno jelo!

Nakon Šetnje istarskim dvorištem na redu je glavno jelo - pijetao s pljukancima i umakom. „Falio mi je nož jer je bilo prisutno meso, dakle, pijetao. Bio je mekan, ali nož fali zbog kosti, treba to očistiti, ne može se za stolom jesti prstima“, komentirao je Lučano, a Adil je naglasio da ne vidi neke razlike u tjesteninama. „Tome ne posvećujem baš veliku pažnju, meni je to sve isto, samo neka je pašta“, rekao je, a Marija nije bila baš prezadovoljna glavnim jelom. „Bilo je preobično. Trebalo je biti malo više ili svečanije, to je običan ručak kod nas, seljački“, rekla je umirovljenica, a Adil je dodao kako ne voli piletinu, ali kušao je kako bi mogao ocijeniti.

Domaćica je poslužila i zadnji desert ovoga tjedna - kolač s jabukama i sladoledom. „Desert je bio obično prezentiran. Gledajući jučer Adila i sad Elisabettu, mislim da se ona kao žensko trebala više potruditi“, rekao je Lučano, a Aleksandra dodala: „Nije mi bilo nešto posebno iako sam to očekivala, ali sa sladoledom u kojem je bilo ruma i jabukama, bio je stvarno odlično.“ Uslijedilo je iznenađenje, došla je folklorna skupina, čija je Elisabetta članica pa su malo zaplesali. „Ima samo jedna zamjerka, bilo bi još ljepše da je obukla narodnu nošnju“, rekla je Aleksandra.

I zadnja večera u istarskom tjednu došla je svome kraju, a gosti su dali sljedeće ocjene: Marija je dala šesticu jer joj je glavno jelo bilo tako-tako, a desert joj se nije svidio zbog jabuke, Lučano je dao ocjenu osam jer je očekivao više od dekoracije, a i desert mu je bio suh, Aleksandra je također dala osam zato što su u roladi jače osjetila jaja, a i zasmetalo joj je što Elisabetta nije odjenula u nošnju, a Adil joj je dao ocjenu sedam zato što smatra da se domaćica mogla malo više potruditi, a i glavno jelo mu se nije svidjelo zato što ne voli piletinu.

A došao je i najnapetiji trenutak tjedna - proglašenje pobjednika! Na zadnjemu je mjestu Elisabetta, na četvrtom Aleksandra, na trećem Lučano, na drugom Marija, a pobjednik istarskog tjedna je najmlađi kandidat Adil! Sljedeći tjedan nastavljamo druženja s kuharima amaterima diljem Lijepe Naše zato ne propustite nove nastavke kulinarskog showa „Večera za 5 na selu“ od ponedjeljka do petka u 20 sati na RTL-u!