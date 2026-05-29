VRAĆA SE DOMA

Goran Karan koncertom 'Oćeš doć?' otvara veliko glazbeno slavlje u Splitu

Nakon više od šezdeset koncerata godišnje, nastupa od Varšave do Sydneya i publike koja ga prati diljem Europe i dijaspore, Goran Karan ovog se ljeta vraća ondje gdje je sve počelo – u Split. U petak, 5. lipnja 2026., u splitskom Poratu održat će koncert pod nazivom “‘Oćeš doć?”, večer koju sam opisuje kao povratak doma i početak jednog novog velikog glazbenog poglavlja.

“Sve najbolje u mojoj karijeri počelo je u Splitu. Želim da i ovo veliko slavlje koje predstoji počne doma. Ostavit ću srce na pozornici”, poručuje Karan. Naziv koncerta inspiriran je rečenicom koja je obilježila generacije odrastanja u Dalmaciji – jednostavnim pitanjem “‘Oćeš doć?”, koje je nekad značilo početak svakog druženja, izlaska i ljetne večeri. Upravo tu emociju zajedništva i pripadnosti Karan želi prenijeti i na pozornicu. Publiku očekuje koncertna produkcija kakvu Goran Karan inače donosi na međunarodne nastupe, ali ovaj put u intimnijoj atmosferi najveće koncertne dvorane u Splitu. Uz njegove najveće hitove i aktualni singl “Moje malo sve”, jedna od posebnosti večeri bit će i izvedba Puccinijeve arije “Nessun Dorma”, kojom će Karan još jednom potvrditi širinu svog glazbenog izričaja.

Na pozornici će mu se pridružiti i brojni glazbeni gosti. Marko Kutlić, ovogodišnji pobjednik Zagrebačkog festivala s pjesmom “Uzmi i drugi dio mene”, s Karanom će izvesti veliki hit “Priznaj mi”. Njihova suradnja proizašla je iz međusobnog poštovanja i zajedničke emocije prema glazbi koju obojica njeguju.

Poseban gost večeri bit će i Tedi Spalato, koji u Split dolazi izravno sa svog koncerta u Sloveniji, a publici će donijeti i izvedbu pjesme “Kuća naše pisme”, pobjednice Splitskog festivala. Na koncertu će nastupiti i Petar Dragojević s pjesmom “Tu Non Llores”, dok će splitska grupa Providenca, s kojom Karan godinama surađuje kao autor, dodatno zaokružiti dalmatinski glazbeni identitet večeri.

Koncert “'Oćeš doć?” održava se u produženom vikendu početkom lipnja, kada Split tradicionalno postaje jedno od najživljih odredišta na Jadranu, a organizatori ističu kako će publiku dočekati večer koja spaja vrhunsku produkciju, mediteransku emociju i atmosferu velikog domaćeg glazbenog susreta. Za mlađu publiku pripremljene su i posebne pogodnosti pri kupnji ulaznica putem Entrio.hr. Ulaznice potražite na Entrio.hr.

showbiz Marko Kutlić Goran Karan

