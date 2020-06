Nikolina Ristović se fotkala bez grudnjaka, obožavatelji odmah komentirali poprsje

Voditeljica Nikolina Pišek Ristović često na Instagram profilu objavljuje fotografije svojih modnih kombinacija. Ovaj put je obožavatelje počastila fotografijom u sakou i bermudama boje fuksije. Ipak ono što je privuklo pažnju mnogih jest to da je Nikolina odlučila da joj grudnjak nije potreban.

Foto: Instagram

Pokazala je bujno poprsje i zaradila brojne lajkove i komentare oduševljenih pratitelja.

"Hrabro. Poštovanje", "Prelijepo", Divna", "Wow", "Top odijelo, top tijelo, a isto tako top grudi. Tko može, neka pokaže", "Najljepša", "Opa" samo su neki od komentara.

No osim pozitivnih, bilo je i onih koji su Nikolini pisali da su joj grudi ispale. Voditeljica im je spremno odgovorila.

"Nisu ispale, još su na meni" napisala je.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Nikolina je prije nekoliko tjedana nizom fotografija izazvala val komplimenata na račun svog izgleda, a pratiteljima je za oko zapao i modni detalj od 2500 kuna, odnosno tenisice brenda Stella McCartney. Nakon nedavne rasprave o cijepljenju koju je izazvao Tony Cetinski svojim obraćanjem uživo svim pratiteljima, voditeljica je reagirala. - Jedina stvar koje se moramo bojati je strah sam. "Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less." Ovo je rekla jedna Nobelovka. Dvostruka. Odazivala se na ime Marie Curie. Vjerojatno bi u današnje vrijeme bila kamenovana zbog svojih dostignuća. Nema veze što bi bez nje oboljeli od karcinoma mogli odmah zatražiti posljednju pomast, a ako slomite nogu bilo bi vam vjerojatno savjetovano da je odrežete da vam ne smeta. Ljudi, informirajte se. Živimo duže i kvalitetnije nego ikada u povijesti. A to nije zasluga molitve kao takve. Ili barem ne samo nje... – poručila je Pišek.