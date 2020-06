Pobjednik 'Života na vagi': Navlačio sam majicu jer mi je škemba stalno ispadala

U trećoj sezoni show Život na vagi pobjednik je bio Alen Abramović koji je sve iznenadio svojom transformacijom i gubitkom kilograma. Od njegovog sudjelovanja u showu prošle su dvije godine a Alen se prisjetio kako je izgledao njegov put od prvog dana sudjelovanja do finala.

- Prije točno 2 godine bilo je sunčano jutro, a ja sam čekao ekipu iz produkcije Život na vagi da me pokupi. Kasnili su. Spustio sam se ispred zgrade, nervozan i sjeo na klupu. Navlačio sam majicu preko trbuha jer mi je škemba stalno ispadala van i razmišljao što me čeka danas? Hoću li biti najteži kandidat, hoću li biti najstariji, kakvi su ostali? Osjetio sam glad i pomislio ako sada odem do dućana, a oni se pojave i mene nema, mislit će da sam neodgovoran. Ipak sam skoknuo do obližnjeg marketa i kupio 2 čokoladna kroasana koja sam utrpao u sebe, jer ne daj Bože da je A.C.O.gladan (uvijek sam znao preduhitriti glad). Nisam slutio da će mi se život tako promijeniti i narednih mjeseci. Ono u što sam bio siguran je da sam imao enormnu želju za promjenom i unatoč svim zdravstvenim problemima i grube realnosti prvog vaganja uvijek sam imao jako pozitivan stav i jaku vjeru! Taj stav je bio moj temelj za sve što je slijedilo dalje! 86,4 kg - 5 mjeseci, 17,2 kg - mjesečno, 4,1 kg - tjedno - opisao je Alen.

U showu je izgubio 86 kilograma i kao pobjednik osvojio je 150 tisuća kuna, a glavni motiv za prijavu u showu bilo mu je zdravlje jer je osjetio da je dotaknuo dno i trebao je pomoć. U intervju koji nam je dao nakon pobjede rekao je kako je u trenutku prijave u show bio u najgoroj fazi u životu. - Kilogrami su eskalirali posljednjih godinu i pol, a sve vjerojatno zbog usporenog rada štitnjače što sam otkrio tek kada sam ušao u show i odradio liječničke preglede - ispričao nam je tada Alen. Nakon izlaska iz showa morao je promijeniti kompletnu garderobu jer se toliko fizički transformirao.