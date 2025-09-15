Popularna glumica iskreno poručila: 'Dosta je srama! Izgledat ću kako trebam, a ne kako mi kažu'

Hollywoodska ikona Andie MacDowell (67) poslala je snažnu poruku ženama diljem svijeta, pozivajući na odbacivanje srama povezanog sa starenjem. Tijekom gostovanja u popularnoj emisiji The Drew Barrymore Show, glumica se putem video poruke pridružila panelu u segmentu nazvanom "50 F***-Its" te progovorila o štetnom društvenom pritisku koji tjera žene da pod svaku cijenu izgledaju mlado. Prisjetila se svoje bake, žene koju opisuje kao snažnog matrijarha obitelji. "Gledam svoju baku, koju smo poštovali i divili joj se. Nikada, ali baš nikada ne bismo očekivali da izgleda mlado. Taj koncept jednostavno nije postojao", istaknula je MacDowell. Naglasila je kako je moderna opsesija mladošću postala teret koji je ponizio žene i nametnuo im osjećaj srama zbog prirodnog procesa starenja.

Kao majka troje djece i baka troje unučadi, zvijezda filmova "Beskrajni dan" i "Četiri vjenčanja i sprovod" jasno je dala do znanja da neće podleći takvim nerealnim očekivanjima. Njezina je poruka bila nedvosmislena i prožeta ljubavlju prema sebi, a ne željom za povratkom u prošlost. "Imam troje malih unučadi i bit ću im baka. Izgledat ću onako kako trebam izgledati, jer volim sebe. I ne moram izgledati mlado", poručila je, izazvavši oduševljenje u studiju. Njezin stav nije novost; glumica je već godinama glasna zagovornica prkošenja društvenim standardima ljepote za starije žene, a njezin najvidljiviji čin otpora postalo je prihvaćanje njezine prirodne, srebrne kose.

Upravo je njezina prepoznatljiva kosa postala simbolom oslobođenja od nametnutih ideala. Iako naglašava da je bojanje kose ili prihvaćanje sijedih vlasi stvar osobnog izbora, za sebe je odabrala put autentičnosti. "Smijem se kad netko kaže da zbog sijede kose izgledam starije. Znate, imam 67 godina, što mislite, da izgledam kao da imam 75 samo zato što sam pustila kosu?", izjavila je u jednom ranijem intervjuu. Svoj je stav sažela u moćnoj izjavi koja je odjeknula među ženama diljem svijeta: "Ali nije me briga, želim biti stara. Umorna sam od pokušaja da budem mlada. Ne želim biti mlada. Bila sam mlada. Biti starija osoba koja se trudi biti mlada, kakav je to napor. To je previše truda. Jednostavno ne mogu održavati tu farsu!"

MacDowell nije bila jedina koja je u emisiji progovorila o izazovima starenja. Voditeljica Drew Barrymore okupila je panel snažnih žena, uključujući Halle Berry i Valerie Bertinelli, koje su otvoreno razgovarale o perimenopauzi i važnosti samopoštovanja. Berry (59) je svoje iskustvo s perimenopauzom opisala kao osjećaj da je "bačena u pakao", osjećajući se usamljeno i uplašeno. Valerie Bertinelli (65) priznala je da je desetljećima bila "people pleaser" (osoba koja svima udovoljava) te da je tek u zrelijoj dobi naučila staviti sebe na prvo mjesto. U raspravu se uključio i bivši sportaš Nate Burleson, koji je pozvao muškarce da budu podrška svojim partnericama i otvorenije razgovaraju o promjenama kroz koje prolaze.

Za Andie MacDowell, koja je i ambasadorica brenda L'Oréal Paris, njezina kosa predstavlja mnogo više od estetskog odabira; ona je politički i feministički stav. Glumica je otkrila da ne voli izraz "sijeda" jer zvuči dosadno i bezlično. "Nema ničeg dosadnog u mojoj kosi. Mislim da nije sijeda, već srebrna! To je prekrasna boja i sretna sam što imam sve te različite nijanse", objasnila je. Ujedno je istaknula i dvostruke standarde koji vladaju u društvu, primijetivši kako njezina kosa ne bi izazivala toliku znatiželju i interes da je muškarac. "To se događa zato što sam žena. Da sam muškarac, nitko ne bi postavljao pitanje zašto imam srebrnu kosu, zar ne?", retorički je upitala, naglašavajući kako se osjeća moćnije i autentičnije otkako je prihvatila svoj prirodni izgled.

Glumica vjeruje da se i Hollywood mijenja nabolje. Priznala je da su se vremena drastično promijenila od trenutka kada je napunila 40 godina, razdoblja koje opisuje kao "ružno vrijeme za žene u Hollywoodu", kada su glumice njezine dobi smatrane "potrošnom robom". Danas, tvrdi, situacija je znatno bolja, dijelom zahvaljujući većem broju žena na utjecajnim pozicijama koje donose nove perspektive i stvaraju prostor za zrelije i kompleksnije ženske likove.