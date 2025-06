Nika Turković o novom albumu, planovima za ljeto, ali i osjećajima: 'Često plačem jer sam dosta emotivna'

Mlada kantautorica Nika Turković nakon velikog uspjeha svojeg prvog albuma izdala je i drugi – “Brze suze”. Skup je to, za nju, vrlo emotivnih pjesama u kojima je iznijela svoje osjećaje i situacije koje je proživjela. Uz album, Nika je objavila i singl “Rođendan”, koji se nalazi na tom albumu, a koji govori o tome kako ovaj svima važan dan u godini nije uvijek veseo i lagan. Drugi album, za svakog izvođača, sasvim je novo poglavlje u životu, a o tome smo porazgovarali s kantautoricom koju smo gledali i kao članicu žirija u “Superstaru”.

Ovih dana svjetlo dana ugledao je vaš drugi album “Brze suze”. Kako biste ga opisali?

Točno tako kako se i zove; album za brzinsko plakanje.

Sam naslov albuma malo je neobičan. Možete li ga objasniti?

Ime albuma potaknula je jedna interna fora mojih prijatelja, a odabrano je zato što najbolje opisuje valove emocija koje sam proživljavala dok sam ga pisala, ali koje nekako priželjkujem i publici dok bude slušala album. Brze suze ili brzinsko plakanje, kako sam ga opisala, izljev je emocija koji nam svima treba, ali brzo prođe i idemo dalje.

U kojim situacijama vi posežete za brzinskim plakanjem?

Često plačem jer sam dosta emotivna, pa tako plačem i kad sam sretna i kad sam tužna i kad sam nostalgična, pa čak i kad sam uzbuđena; u svakom slučaju mislim da ovaj album baš odlično opisuje sva moja emotivna stanja.

Vidite li brze suze kao način izbacivanja emocija s kojima se svi svakodnevno borimo? Definitivno. Ja sam osobno fan dobrog plakanja.

Koliko vam se teško (ili lako) nakon brzih suza srediti i nastaviti dalje?

Brze suze ne bih nužno stavila u kategoriju jako teškog i bolnog proživljavanja nekih ozbiljnijih stvari, one su tu više kao neki izljev da si olakšamo dušu, definitivno imaju i smisla za humor, stoga bih rekla da nakon takvog plakanja dosta brzo nastavljam dalje.

Album ste posložili kronološki i emotivno te pjesme prate vaš razvoj. Koliko vam je važno da se to vidi? Da publika primijeti osobni razvoj?

Meni je to jako bitno jer upravo takve stvari ja volim vidjeti kod svojih omiljenih glazbenika; volim tražiti značenje u pjesmama, volim pratiti taj neki emotivni put, volim vidjeti i početak i kraj, neko reflektiranje na situacije koje smo prošli i slično. Meni je muzika ispušni ventil u takvim slučajevima, pa se i na taj način nekako čistim i liječim.

Na albumu se nalazi deset pjesama. Prije izdavanja, jeste li u nekom trenutku stali i pomislili: “Joj, ovo bih sada izbacila, jer to više ne osjećam”?

Nijednom nisam htjela izbaciti pjesmu jer se “više tako ne osjećam”, više sam htjela odustati od svega jer je to normalan proces stvaranja (smijeh), ali svakako poštujem svaku svoju emociju, pa tako i svaku svoju pjesmu koja je iz nje proizašla, jer sam zbog svega toga danas tu gdje jesam.

Postoji li pjesma na albumu koja vam je posebno draga ili bolna za izvedbu?

I dalje mi je najdraža pjesma na albumu “Tvoja”.

S kime ste surađivali na albumu?

Praktički smo cijeli album sami složili Ivan Pešut i ja, kojem i ovom prilikom zahvaljujem što uvijek sa mnom radi rame uz rame, bez toga bih teško išta napravila. Osim njega, radila sam i s Antonijem Perinom, Valneom Bulić i pocket palmom. Prekrasni, pretalentirani ljudi s kojima mi je uvijek čast stvarati.

FOTO Nika Turković objavila rijetku fotografiju s dečkom, izmjenjivali su nježnosti

Imate li neki ritual prije pisanja pjesama? Ili mjesto na kojem posebno imate inspiraciju?

Nažalost nemam, sve mi nekako dolazi na sve strane, kad se najmanje nadam, pa tako najviše pišem u pokretu; dok hodam, vozim se, letim i slično. Izgleda da mi odgovara da mi je tijelo okupirano pa mi onda mozak nekako brže slaže razne ideje. Najgora sam kad odlučim sjesti za klavir i “sad pisati”. To mi je do sada upalilo možda dva puta.

Usporedno s albumom, objavljena je i pjesma “Rođendan”, koja nosi netipičnu poruku. Možete li podijeliti priču iza te pjesme?

”Rođendan” je pjesma o jednom jako tužnom rođendanu koji sam proživjela i htjela ga kao takvog ispričati. Sigurna sam da će svi pronaći svoje značenje u toj pjesmi, jer vjerujem da unatoč tome što su inače sretni, rođendani to ne moraju uvijek biti.

Kada su u pitanju videospotovi, volite li nadgledati svaki dio rada na spotu ili? Jeste li “control freak” kada je posao u pitanju?

Ja sam “control freak” samo kad nemam povjerenja u nekoga, a zaista radim s ljudima kojima potpuno vjerujem i ne petljam se u njihova područja, jer su oni tamo s razlogom, isto kao što ja s razlogom tamo nisam. Uvijek imam ideju i viziju i volim poći od sebe, ali sve drugo prepuštam svojim suradnicima jer su stvarno sjajni.

Vaš prvi album prošao je odlično, jeste li osjećali napetost ili tremu prije objave “Brzih suza”?

Nemam više tremu oko takvih stvari, imam oko drugih, ali nekako potpuno stojim iza svega što sam na ovom albumu napisala i to mi je dovoljno.

Uvršteni ste i i na IMPALA popis “100 Artists to Watch”, što vam znači to priznanje?

Beskrajno sam zahvalna i počašćena, nadam se da neću razočarati.

Pred nama je dugo toplo ljeto. Kakvi su vam privatni, a kakvi poslovni planovi? Gdje ćete sve nastupati?

Ljeto je prepuno planova, proba i slaganja određenih većih stvari za jesen, a sve ćemo najaviti na vrijeme. Zasad se planski odmaram samo na vjenčanjima svojih bliskih prijateljica ovoga ljeta, na što se uopće ne bunim.

Bili ste dio žirija “Superstara”. Imate li neki takav projekt ponovno u planu?

To je bilo jedno prekrasno iskustvo i jako sam sretna što sam uopće dobila priliku biti dio toga, no trenutačno sam fokusirana na svoje glazbene projekte.

Što vas je to privuklo “Superstaru” i što biste rekli da ste naučili kroz show?

Privukla me Severina, jer sam znala da ona sigurno s toliko godina karijere i iskustva ne bi otišla baš bilo kamo, ali definitivno nisam znala što me čeka. Nadala sam se da ću samo biti dovoljno pametna i korisna bilo kome tko prođe kroz show i nadam se da sam bar većinski u tome uspjela. “Superstar” me naučio jako puno toga, kako o ljudima tako i o industriji, a i o meni samoj i prezahvalna sam mu na prekrasnim ljudima koje sam imala prilike (a imam i dalje) gledati kako rastu i nalaze svoje mjesto.