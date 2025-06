Jedna od najvećih turneja u povijesti upravo je u Europi

Nije baš očekivano da vam predsjednik SAD-a poruči "bolje mu je da ušuti, a kad se vrati, vidjet ćemo što ćemo s njim", ali Bruce Springsteen dobro se nosi s tom prijetnjom. Nakon što je na početku aktualne europske turneje u Manchesteru održao poznatu "uvodnu tribinu" o stanju u Americi, četiri pjesme i dva govorna dijela s tog koncerta objavio je na digitalnom izdanju "Land Of Hope And Dreams" na streaming platformama. Odmah se u trendingu popeo među prvih deset na iTunes platformi, što je pokazalo da njegov proglas iz Manchestera ima dalek dobačaj, poput nekog igrača baseballa iz davnog videospota pjesme "Glory Days".

Kako i ne bi kad je spomenutu storiju preko internetskih kanala čuo čitav svijet već jutro nakon otvorenja turneje u Manchesteru, a Donald Trump svojom reakcijom samo dolio ulje na vatru. Prije nego se pojavila službena snimka, britanski magazin Mojo donio je vrlo detaljan izvještaj s početka Springsteenove EU turneje u Manchesteru. Bruce je opet bio ljut i svašta je ispričao, bila je to prava politička tribina, kao da piše kolumnu za novine. Jest da je odavno, kako je sam rekao, "bogataš u košulji siromaha", ali još uvijek ima srca i energije suprotstaviti se dominaciji političkog pritiska koji vladaju na raznim stranama svijeta, a pogotovo u zemlji u kojoj je rođen i o kojoj je pisao proteklih pedesetak godina.

Bruce Springsteen se godinama borio s mentalnim zdravljem, a evo kako je dobio nadimak The Boss

I opet je javnost u Manchesteru dobila malu, zapravo veliku pokaznu vježbu kako se odgaja i utječe na masovnu publiku. Ujedno, prvi put nakon 37 godina u Manchesteru Springsteen je izveo Bob Dylanovu pjesmu "Chimes of Freedom". A baš te davne 1988. gledao sam ga prvi put uživo na "Tunnel of Love" turneji na starom aerodromu u Minhenu kad je izveo tu pjesmu. Pa krajem iste godine na Amnesty International turneji na Nep stadionu u Budimpešti, gdje je opet pjevao "Chimes of Freedom" i u društvu Stinga, Petera Gabriela, Tracey Chapman i Youssou N'Doura putovao po svijetu zalažući se za ljudska prava.

Te četiri pjesme, "Land Of Hope And Dreams", "Long Walk Home", "My City Of Ruins" i "Chimes Of Freedom" Boba Dylana, stožerni su dio poruke o inkluzivnosti i nekom boljem svijetu koji Springsteen zaziva i zagovara na turneji. Sve ih je odsvirao i na koncertu u francuskom Marseilleu prošli tjedan, na kojem sam još jednom posvjedočio nepodnošljivoj lakoći kojom Springsteen stadion s pedesetak tisuća ljudi u publici pretvara ne baš u mali klub, ali svakako u mjesto zajedništva okupljenih.

Sve do završetka turneje s dva koncerta na milanskom stadionu San Siro početkom srpnja, ovakav će se program vrtjeti po stadionima Europe pokazujući aktualnost i angažiranost koju rock glazba može i danas posjedovati. Sa 16 europskih koncerata pred više od 700 tisuća ljudi u šest zemalja, Springsteen će zaključiti jednu od najuspješnijih turneja svih vremena prema Pollstaru. Svaki ovogodišnji datum završnog dijela turneje održat će se u gradovima u kojima Springsteen i E Street Band još nisu nastupili od povratka 2023. godine.

Tih 16 najavljenih datuma poslužit će kao veliko finale turneje koja traje dvije godine i koju su već prozvali "najvećim showom na svijetu" (Billboard) i "majstorskom lekcijom o uzdižućoj snazi rock and rolla" (Washington Post). Povratnička Springsteenova turneja s E Street Bandom nakon stanke od 2017. započela je u veljači 2023. u Americi, o čemu sam i u ovom istom Ekranu Večernjeg lista ekskluzivno pisao u izvještaju s jednog od prvih nastupa u Tulsi u Oklahomi.

Dvije godine kasnije "panika" još uvijek traje, mada se, iako ima podosta uspjeha iza sebe, tada nije moglo pretpostaviti da će Springsteen opet oboriti rekorde i u dvije godine ostaviti još jedan duboki trag kojem je na europskim koncertima svjedočilo i puno publike iz Hrvatske. Za dosadašnjih 130 datuma turneje Springsteen je prodao više od 4 milijuna ulaznica, a turneja je proglašena "Rock turnejom godine" (2024.) prema Pollstaru. Na njoj je snimljen i dokumentarni film "Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band" koji je nakon lanjske premijere na Toronto Film Festivalu sada dostupnim na platformi Disney+. Springsteenov video-arhivist i redatelj dokumentaraca Thom Zimny snimio ga je tijekom aktualne turneje, kombinirajući snimke nastupa uživo s razgovorima iza pozornice i dokumentarističkim pristupom koji publici daje uvid u ono iza pozornice i "iza koncerata" što inače ne vidi ili ne čuje.

Među vrhuncima turneje bio je prvi koncert u domicilnom Asbury Parku u New Jerseyu nakon desetljeća, koji je američki magazin Rolling Stone opisao kao "jedan od najvećih post-reunion nastupa u Springsteenovoj povijesti". Za niz koncerata na londonskom stadionu Wembley prošlog ljeta tamošnji mediji pisali su "da nitko to ne radi bolje" (The Times), dok su mu za prve nastupe u EU pred 130 tisuća posjetilaca na Olimpijskom stadionu u Barceloni kao gosti stigli Barack i Michelle Obama i Steven Spielberg.

Tuga u obitelji Brucea Springsteena: U 98. godini preminula je njegova majka Adele

Ovog ljeta, 27. lipnja, u trgovine stiže i zbirka "Tracks 2: The Lost Albums" sa sedam dosad neobjavljenih, cjelovitih Springsteenovih albuma. Radi se o dugo čekanom nastavku kolekcije neobjavljenih radova "Tracks" iz 1998., a novi dio donosi 83 pjesme, od kojih je 74 potpuno nepoznatih, u box setu od devet vinila ili sedam CD-ova. Do sada je kao najavu, u razmacima od svaka dva tjedna, objavio pet pjesama, "Rain In The River", "Blind Spot", "Faithless", "Repo Man" i "Adelita".

Poznat po navici da većinu snimaka koje je napravio ne objavi nego strpa u arhivu, Springsteen kao propulzivni autor iza sebe ima pune ormare neobjavljenih snimaka. Ovih sedam albuma obuhvaćaju razdoblje od 1983. do 2018. godine, uključujući album koji je snimio između "Nebraske" i "Born in the U.S.A.", kao i legendarni hip-hop album završen u vrijeme uspjeha s filmskom pjesmom "Streets of Philadelphia" 1993., na kojem sviraju članovi "drugog benda", u vrijeme kad je prekinuo suradnju s E Street Bandom.

Krajem godine pojavit će se i biografski film "Deliver Me From Nowhere" redatelja Scotta Coopera (prethodno je režirao sjajan "Crazy Heart" sa Jeffom Bridgesom u glavnoj ulozi). Jeremy Allen White iz tv-serije "The Bear" odabran je za glavnu ulogu mladog Springsteena, a početak snimanja filma prošle jeseni zatekao je i samog Springsteena koji se u stanci turneje pridružio filmskoj ekipi na legendarnim lokacijama poput kluba Stone Pony ili Asbury Parka u New Jerseyu. Upravo u vrijeme tri nedavna koncerta u Manchesteru, jedne je večeri potegnuo do Kirkburtona kako bi se našao s britanskim glumcem Stephenom Grahamom, kod nas poznatim po nedavnoj seriji "Adolescencija", koji u filmu glumi Springsteenova oca. Prošlost i sadašnjost očito su vrlo isprepletene u "slučaju" Brucea Springsteena, ali je pri tom dobro da do sada nije iznevjerio ni jedno ni drugo.