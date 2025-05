Nevjerojatno! Dino Rađa istetovirao imena punice i punca. Biste li i vi ovako postupili?

Viktorija Rađa, bivša manekenka i supruga našeg umirovljenog košarkaša Dina Rađe, razveselila je svoje pratitelje na društvenoj mreži Instagram novom fotkom sa svojom majkom. Viktorija i majka Mare uživale su proteklog vikenda i šetale, a Viktorija je to ovjekovječila simpatičnim pričama za svoje pratitelje. "Mamiki", napisala je na fotografiji, a u pozadini je svirala pjesma "Marica". Iako je Viktorija majku Maru tek sada istaknula na svojim društvenim mrežama na ovaj način, javnost ju je imala priliku vidjeti još prije nekoliko godina.

Naime, ako se prisjetimo, bilo je to prije 2020. godine, na svečanoj premijeri dokumentarnog filma o sportskoj legendi, "Rađa". Tada se gospođa Mara pojavila u društvu svoje kćeri Viktorije, supruga Stipe i zeta Dine. Koliko su bliski dokazuje i činjenica da je bivši košarkaš Rađa tetovirao imena punca i punice na svom ramenu.

- Stipe i Mare. Za one koji ih znaju dosta je reći - Stipe i Mare. Ne idu odvojeno, već samo skupa. Kao Roko i Cicibela. Za one koji ih ne znaju, hajdemo probati opisati. Ja njih obožavam. Koji to zet voli punca i punicu. Punca još nekako, ali punicu... Evo ovako, a koliko ih volim to je posebna priča. Neka se javi jedan koji je tetovirao njihova imena, a da su još živi i zdravi. Taj sam. Jedan dan me pukla ljubav, otišao, ugravirao i došao kući. Stipe je cijeli život radio u "škveru". Malo Njemačka pa nazad u "škver". Nema to kuhara koji će nešto bolje skuhati. Ono narodno, a ne ove Michelinove zalogajčiće. Ići s njime u ribolov poseban je gušt. Dok je bacim sidro, on je već prvu lignju izvukao - napisao je, između ostalog, u podužoj objavi posvećenoj njegovoj punici i puncu.

- Mare je ona iz videa od prije nekoliko dana. Bolja je od kruha. Kad nas dvoje idemo negdje na put možemo djecu hladno ostaviti s njima i znamo da će biti sve OK. Doduše, malo će više slatkog dobit, ali discipline neće nedostajati. Baka voli peći palačinke. Ali smo dvije, kaže, da kad ja p***** da puno slatkog dobiju. Naravno, na kraju hvala vam što ste moju ljubav napravili, onakvu kakva je, ali o njoj drugom prilikom. Voli vas vaš zet - posvetio je Dino Rađa i objavio fotografije iz salona za tetoviranje krajem travnja 2019. godine.

Podsjetimo, Viktorija Rađa, nekada Đonlić, svoju je karijeru započela kao uspješna manekenka, osvajajući titulu Miss Dalmacije i kraseći brojne naslovnice. Kratko se okušala i u glazbenim vodama kao pjevačica grupe "Prvi Srak". No, udajom za Dina Rađu i zasnivanjem obitelji, fokus se prebacio na privatni život. Ipak, Viktorija je ostala prisutna u javnosti kao ikona stila, čije se modne kombinacije redovito prate i komentiraju. Objava s majkom Marom podsjetnik je da iza svake uspješne i lijepe žene često stoji snažna majčinska figura. U slučaju Viktorije Rađe, ljepota i elegancija očito su dio obiteljskog nasljeđa, prenesene s "Mamiki" Mare na njezinu kćer.

