Hrvat koji je danas poznat diljem svijeta objavio fotku iz djetinjstva, prepoznajete li ga?

Naš violončelist Stjepan Hauser na Instagramu je podijelio sliku iz djetinjstva, te pokazao kako je izgledao dok je bio dijete. Stjepan je danas najpoznatiji kao član instrumentalnog dua 2Cellos koji u nekoliko sati rasprodaju sve svoje turneje diljem svijate. No, kada je ova fotka nastala, još nitko nije znao za njega.

"Kada dječak postane muškarac" napisao je u opisu fotke koja je u samo jedan dan prikupila više od 190.000 lajkova i gomilu komentara.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Hauser se nedavno obratio se svojim brojnim obožavateljima diljem svijeta jer su do njega stigle informacije kako mu je netko pokušao ukrasti identitet na društvenim mrežama i komunicirati s obožavateljima. Naš proslavljeni violončelist odmah se obratio svojim pratiteljima i naglasio im: - Dragi obožavatelji diljem svijeta, želim vas upozoriti na veliki problem s kojim se suočavam već neko vrijeme. Pokušavali smo to zaustaviti, ali nismo baš bili uspješni u tome. Svakog dana na društvenim mrežama od YouTubea, Facebooka, Twittera, Instagrama pojavljuje se stotine novih 'Hausera'. Pretvaraju se da su Stjepan Hauser, kontaktiraju vas i daju vam lažne informacije. To je vrlo je frustrirajuće. Želim vam još jednom reći da je samo jedan Hauser, ne vjerujte prevarantima i lažnim profilima.

Hauser je u nastavku stavio link na sve svoje profile na društvenim mrežama i rekao je obožavateljima kako ih on neće kontaktirati direktno i sve informacije koje ih zanimaju o njemu mogu pronaći na adresama koje im je ostavio. Brojne slavne osobe kod nas se suočavaju s istom ili sličnom situacijom i bilo je već nekoliko slučajeva krađe identiteta kada su određene tvrtke koristile fotografije i navodne izjave poznatih osoba kako bi promovirali svoje proizvode.