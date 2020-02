Nepoznati dokumenti o Nikoli Tesli na HTV-u

Hrvatska radiotelevizija nastavlja suradnju s Večernjim listom u sklopu projekta “Hrvati koji su mijenjali svijet” pa ćemo ove nedjelje na Trećem programu u 15.30 sati gledati dokumentarni film “Tesla”, scenarista i redatelja Mire Brankovića. Film prati Teslin život od rođenja do smrti, na osnovi njegovih memoara “Moji pronalasci”.

– Oduvijek sam bio fasciniran njegovim životom i postignućima. Radna etika i posvećenost znanosti primjer su svima da bez obzira na to gdje se rodili možete uspjeti u poslu ako to odlučite i cijeli život radite na tome. Dovoljan razlog za poticaj – kazao nam je autor o nastanku ovog filma i dodao da je, dok je snimao, otkrio puno zanimljivih detalja o genijalnom znanstveniku.

– Možda bi valjalo izdvojiti priču u kojoj mladi Tesla stiže u SAD i ulazi u zemlju kao – Šveđanin. Postoji dokument koji to potvrđuje. Je li to snalažljivost mladog čovjeka koja mu je omogućila više šanse za ulaz ili tek greška migracijske službe, nije poznato – kaže Branković koji u filmu otkriva i zanimljiv podatak da je Tesla odlično igrao bilijar. Tako je i otkrio mnoge patente upravo dok je igrao bilijar.

– Tesla je tvrdio da je sve svoje patente slagao u glavi. Dakle, napravio bi imaginarni stroj u glavi i pustio ga u pogon. Pratio je rad takvog stroja i nekoliko mjeseci mijenjao neke nedostatke u vlastitim mislima sve dok stroj ne bi bio savršen. Nakon tog procesa materijalizirao je taj stroj u svojoj radionici i on bi radio onako kako ga je i zamislio. I tako više od 600 puta – kaže Branković.

Ovaj jedinstveni film, u kojem je narator Rade Šerbedžija, glumac koji je imao i sam čast glumiti legendarnog znanstvenika, snimao se mjesecima na raznim lokacijama diljem svijeta.

– Dok smo snimali, pratili smo Teslinu životnu liniju od Smiljana i Gospića do Maribora, Graza i Praga. Snimali smo eksponate u Muzeju “Nikola Tesla” u Beogradu i njegov put u SAD-u. Naracijski glas posudio je Rade Šerbedžija, a ostali govornici su eksperti za određena područja ili predstavnici institucija u kojima se Tesla školovao i radio. Zanimljivo je da je Tesla sve prisutniji u medijskim pričama, i to u cijelom svijetu. Naš film prikazan je u puno zemalja i preveden na engleski, španjolski i portugalski. Danas je i dio edukativnog postava u Memorijalnom centru Nikole Tesle u Smiljanu – kaže Branković.

U filmu “Tesla” otkrivamo nepoznate dokumente i osobne predmete čuvane u arhivima i muzejima. Tako ćemo čuti govor gradonačelnika New Yorka i violinu Zlatka Balokovića na Teslinu pogrebu. – Volim se vratiti na njegova promišljanja svijeta i znanosti. Tesla nije volio da ga zovu izumiteljem, to je za njega bio pojam nekoga koji nadograđuje već poznate stvari. Smatrao se „otkrivačem novih principa“, dakle zanemarivao je poznate i općeprihvaćene istine i okretao svijet spoznaja naglavačke – zaključio je Branković.