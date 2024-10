Neočekivani potez bivše supruge Mate Rimca: Nakon dugo vremena otvorila profil na Instagramu, fotke s njim nije izbrisala

Ovih dana u javnosti se pojavila informacija da inovator i glavni izvršni direktor tvrtke Rimac Automobili, Mate Rimac (36) ponovno ljubi. Nova dama u životu jednog od najpoznatijih Hrvata navodno je 29-godišnja Valentina Blažeković iz Donjeg Miholjca. Ova vijest dolazi samo tri mjeseca nakon što je javnost saznala da se Mate i njegova sad već bivša supruga Katarina Lovrić razvode nakon tri godine braka, a mi se prisjećamo tog perioda Ovakav rasplet događaja mnoge je iznenadio jer su Katarina i Mate u javnosti djelovali kao skladan par. Nagađalo se o razlozima razvoda, a onda su izvori bliski Katarini za Slobodnu Dalmaciju ispričali moguću pozadinu njihova razlaza, nakon čega je Katarina otputovala izvan Hrvatske kako bi imala mir.

– Između Katarine i Mate Rimca nije bilo svađe. Rastali su se u miru prije nekoliko mjeseci. Ona se iselila iz zajedničkog doma i kupila stan na Trešnjevci. Razlog razvoda nije treća osoba. Jednostavno neslaganje karaktera i različiti pogledi na život. Katarina dolazi iz skromne radničke obitelji i nije navikla na Matin životni ritam, u kojem obitelj odlučuje o svemu – ispričali su za Slobodnu osobe dobro upućene u odnos između Mate i Katarine.

Lovrić je dugo imala zaključan profil na Instagramu, te su njene objave mogli vidjeti samo oni koji je prate. No, čini se da je sada odlučila okrenuti ploču. Naime, Katarina je otvorila profil na Instagramu, a na njemu se vide neki detalji iz njenog privatnog života. Zanimljivo je i da nakon razvoda od Rimca nije obrisala sve zajedničke fotografije. Katarina na Instagramu objavljuje slike s putovanja, pa smo tako uočili da je nedavno objavila fotke s putovanja u Ameriku, ali i Afriku. Rimčeva bivša supruga, također, obožava sport, voziti bicikl ali i glazbu, te je na nekoliko fotografija prisutna gitara koju je i zasvirala.

Foto: Instagram

Mate Rimac (36) i Katarina Lovrić (33) upoznali su se prije dvadeset godina, a upoznao ih je u Livnu, kako je Katarina jednom ispričala, Matin bratić Ante. U svibnju 2021. godine nakon sedam godina veze i više od 17 godina poznanstva svoju su vezu okrunili brakom kod matičara.

Tada su u Splitu u Vili Dalmaciji priredili intimno slavlje za tridesetak uzvanika, koje su počastili vegetarijanskim jelima. Dva mjeseca kasnije par je imao i crkveno vjenčanje u Livnu i tada su svadbeno slavlje održali na Livanjskom polju, u mjestu Ćaić, u okolici Livna. Tema vjenčanja bila je priroda i oko velike staklene dvorane u kojem se održalo slavlje bilo je postavljeno 150 bala sijena. Na dan vjenčanja od ranog su jutra stizali kamioni s opremom za uređenje dvorane i cateringom.

GALERIJA Pogledajte sve transformacije Maje Šuput tijekom zadnjih 25 godina, dosta se promijenila

Za vjenčanje u Splitu Katarina je nosila haljinu s potpisom modnog dvojca iz eNVy rooma, a po novu vjenčanicu za svadbu u Livnu otišla je u Milano. Njihovo svibanjsko vjenčanje prošlo je bez tradicionalnih običaja poput bacanja buketa, a na meniju nije bilo i ni janjetine jer je Mate već godinama vegetarijanac. Na proslavu u Livnu mladenci su stigli u žutoj Neveri.

– Samo uživajte večeras, samo opušteno, samo lagano. Ovo nije svadba, ovo je party – poručio je svojim uzvanicima Mate kada ih je dočekao, a njegova supruga je dodala kako ima sreće što Mate voli pričati i samo je svima rekla: – Nemojte nam što zamiriti. Prema Katarininoj želji na vjenčanju im je zapjevao Momčilo Bajagić Bajaga i uz njegovu pjesmu "Bademi i so" otplesali su prvi ples.

Podsjetimo, Mate je nakon razvoda na Instagramu podijelio nekoliko videa i fotografija kojima je otkrio kako se odmara i to u rodnom kraju u Livnu. "Najbolje stvari u životu su besplatne", napisao je Rimac uz video koji je objavio na društvenim mrežama i pokazao kako uživa u planinarenju s prijateljima, a kasnije i u zajedničkom druženju uz gitaru. Objavio je i video u kojem se vozi u starom golfu i napisao: "Ovo je samo mali pogled na to kako izgleda jedan dan ovdje. Btw. Nismo bili vezani jer je bila kratka vožnja preko livade do rijeke. Uvijek koristite sigurnosni pojas."

VIDEO Herojski čin Bon Jovija: Prišao je ženi koja je stajala na rubu mosta i pružio joj ruku