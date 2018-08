Neobično ponašanje: Kim u restoranu nije jela za istim stolom s kćeri

Kim Kardashian s kćeri North je ovaj vikend otišla na večeru u jedan od omiljenih joj restorana Carpaccio.

Njen izlazak kao i obično zabilježili su paparazzi koji reality zvijezdu i suprugu repera Kanyea Westa prate u stopu. Daily Mail i Page Six pišu kako je s Kim i North bila i dadilja, te je Kim sama sjedila za stolom tijekom večere, a petogodišnja North je večerala u društvu dadilje.

Kim nije objasnila zašto nije jela s kćeri, ali izvor blizak reality zvijezdi ima objašnjenje. Izvor tvrdi kako je Kim htjela da North večera u miru bez da je slikaju paparazzi i tv snimatelji i kasnije objavljuju te fotografije i snimke.

Teško je povjerovati da je ovo jedan od razloga jer sama Kim stalno objavljuje fotografije kćeri na društvenim mrežama i North se također pojavljuje i u realityju "Keeping Up With The Kardashians".

