Nemeš iz 'Big Brothera' otvoreno o vezi s Marijanom: 'Nikada nije kriva samo jedna osoba'

Nikola Nemešević Nemeš, srpski kantautor koji je najpoznatiji po natjecanju u RTL-ovom showu 'Big Brother' 2011., a najviše je ostao upamćen po burnoj romansi s tada udanom pobjednicom showa Marijanom Seifert koja se razvela pa potom udala za Nemeša, no njihova ljubav nije dugo potrajala pa su se razveli 2017. godine.

Iako je od njihove javne romanse prošlo već deset godina, Nemeš koji se i dalje bavi glazbom, počeo je sinkronizirati crtiće, a 2018. je otvorio i svoju produkciju odlučio je progovoriti o njihovojj vezi.

-Sažetak onog što mi se događalo prethodnih deset godina, prepričano je i otpjevano u 11 pjesama. Kada bismo ih poredali kronološki kako su nastajale, meni bliski ljudi lako bi mogli odrediti koja pjesma pripada kojoj godini- rekao je Nikola u intervjuu za Story, a otkrio je i da mu ne smeta što ga najčešće povezuju sa sudjelovanjem u "Big Brotheru".

-Nema razloga, držim se one - tražili ste, gledajte. Kad bih sada proveo tri mjeseca na televiziji u nekom kulinarskom showu, pamtili bi me po tome. To je sve normalno, sada je na meni da što moguće više pjevam i sviram'- dodao je Nemeš te otkrio da više nije u kontaktu s Marijanom.

-Veza kao veza, brak kao brak, neki uspiju, drugi, hvala Bogu dobrom, ne. Nikad nije jedan razlog i nikad nije samo jedna osoba kriva. To je jasno. Sve je to dobro ispalo- zaključio je Nemeš.

