Andrija Jarak izazvao masterchefove: 'Nek njih 12 kuha protiv moje tetke Ruže'

Politički reporter Nove TV Andrija Jarak gostovao je u Podcast Inkubatoru i dotakao se brojnih zanimljivih tema. Jedna od njih bila je i gastronomija. Jarak se tijekom gostovanja osvrnuo i na poznate chefove te ih javno pozvao na 'kulinarski okršaj' s njegovom tetkom Ružom.

- Imam tetku Ružu na Mljetu, tatinu sestru. Nek’ dođe 12 masterchefova i neka ispeku ribu pa ćemo vidjeti tko će biti bolji. Samo neka bude neutralan žiri – izjavio je poznati Dubrovčanin govoreći o današnjim trendovima u gastro svijetu koji se, među ostalim, njeguju i u njegovom rodnom gradu.

Foto: Instagram screenshot

– Kako se odričemo svega, tako smo se odrekli i naše hrane. Više nije fora da ti daju jadransku lignju s blitvom. To je onako ‘seljačija’, nego daj mi file od grdobine s premazom od šlaga i gore kakaom – istaknuo je Jarak.

Tijekom gostovanja osvrnuo se i na navodni rasistički napad koji je u Dubrovniku doživjela poznata glumica Gabrielle Union.

Foto: Grgo Jelavic/Pixsell,Guerin Charles/ABACA/PIXSELL

– Znam svaki kafić u Dubrovniku, znam svaki restoran i znam da ima jedan noćni klub koji se zove Revelin. Mislim da ne postoji kafić u Gradu koji ima, kako je ona rekla, neke nacističke slike. Ista ta gospođa je prije nekoliko godina rekla kako joj je u Dubrovniku bilo divno i da se lijepo provela. Ne znam koji su joj motivi. Znam da se gradonačelnik ispričao i dobro je to napravio. Rekao je da je Dubrovnik, i to svi znaju, jedan kozmopolitski raj. Dakle, uvijek se može dogoditi da netko nekoga istuče u tri sata ujutro, ali to povezivati odmah s rasizmom, mislim da barem u Dubrovniku to nije slučaj – zaključio je Jarak.

